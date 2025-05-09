Hindistan Müslüman mı, hangi dine inanıyor? Hindistan'da din ve inanışlar

Hindistan ordusunun, Pakistan ile Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir’e yönelik askeri operasyon başlattığını açıklamasının ardından gözler yeniden Güney Asya'nın en büyük iki ülkesi arasındaki ilişkilere çevrildi. Yaşanan bu askeri gerilim sadece siyasi değil, aynı zamanda dini ve toplumsal yapıların da karşı karşıya gelmesini beraberinde getiriyor.

HİNDİSTAN MÜSLÜMAN MI?

Resmi olarak laik bir ülke olan Hindistan’ın nüfusunun büyük bir kısmı Hinduizm inancına mensup olsa da Müslümanlar da önemli bir azınlık olarak ülkede güçlü bir varlığa sahip.

2011 yılına ait verilere göre Hindistan'daki Müslümanların oranı yaklaşık %14-15 civarındayken 2025 yılı itibarıyla nüfus artışıyla birlikte oran daha da yükselmiş durumda.

Tahminlere göre Hindistan'da 200 milyonun üzerinde Müslüman yaşıyor. Bu da Hindistan’ı Endonezya ve Pakistan’ın ardından dünyadaki en kalabalık Müslüman nüfusa sahip üçüncü ülke konumuna getiriyor.

Dolayısıyla Hindistan tamamen Müslüman bir ülke olmasa da barındırdığı Müslüman topluluk açısından İslam dünyasında önemli bir yere sahip. Anayasa ve toplumsal yapı bakımından Hindistan, çoğunlukla Hindu olan bir topluma ve seküler bir yönetime sahiptir.

HİNDİSTAN'IN DİNİ İNANCI NEDİR?

Hindistan tarih boyunca çok sayıda dinin doğduğu, yayıldığı ve yaşatıldığı bir coğrafya olarak biliniyor. Günümüzde de dini çeşitlilik hala dikkat çekici düzeyde.

Hindistan'da en yaygın din Hinduizm. Toplam nüfusun yaklaşık %80’lik kısmı bu inancı benimsemiş durumda. Hinduizm, toplumsal sınıflara dayalı kast sistemiyle kültürel yaşamın birçok alanını şekillendiriyor.

İslam, Hindistan’daki ikinci en büyük din olarak yaklaşık %15’lik bir orana sahip. Müslümanlar özellikle kuzey eyaletlerde ve büyük şehirlerde yoğun olarak yaşıyor.

Hristiyanlık ve Sihizm gibi diğer dinler de Hindistan'da varlığını sürdürüyor. Hristiyan nüfusun oranı yaklaşık %2 civarındayken, Sihizm de yine %2 düzeyinde temsil ediliyor. Budizm ve Jainizm gibi dinler ise toplam nüfusun daha küçük bir kısmını oluşturuyor.

HİNDİSTAN'IN NÜFUSU KAÇ?

Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alıyor. 2018 yılına ait resmi verilere göre ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 1,34 milyar olarak kaydedildi. Oran Hindistan’ı yalnızca Çin ile yarışan bir nüfus gücü haline getirmekle kalmıyor, aynı zamanda onu dünyanın en büyük demokrasisi konumuna da taşıyor.

Nüfusun büyük çoğunluğu Hint-Aryan (%72) ve Dravid (%25) kökenli etnik gruplardan oluşuyor.

Hindistan’daki şehirleşme oranı da giderek artıyor. Başkent Yeni Delhi’nin nüfusu yaklaşık 26 milyon civarındayken, Mumbai, Kalküta, Bangalore ve Chennai gibi büyük şehirler de milyonlarca kişiyi barındırıyor.

HİNDİSTAN HAKKINDA BİLGİLER

Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya’da yer alan, tarihi, kültürü ve çeşitliliğiyle dünya sahnesinde önemli bir konuma sahip ülkelerden biridir. 15 Ağustos 1947 tarihinde İngiltere’den bağımsızlığını kazanarak ulus devlet yapısına kavuşan Hindistan, bugün federal parlamenter sistemle yönetiliyor.

Başkenti Yeni Delhi olan ülkenin yüzölçümü 3.287.263 kilometrekare. Hint alt kıtasında yer alan Hindistan, doğuda Bangladeş ve Myanmar, batıda Pakistan, kuzeyde Çin, Nepal ve Bhutan, güneyde ise Sri Lanka ile çevrilidir. Ayrıca 7.000 kilometreyi aşan kıyı şeridiyle geniş bir deniz sınırına sahiptir.

Resmi diller Hintçe ve İngilizce olmasına rağmen ülkede 200’ün üzerinde yerel dil konuşulmaktadır. Bu dillerden 22’si anayasa tarafından resmi olarak tanınır. Urduca, Tamilce, Bengalce, Telugu gibi bölgesel diller milyonlarca kişi tarafından konuşulmaktadır.

Hindistan, doğal kaynaklar ve insan gücü açısından zengin olmasına rağmen hala yüksek işsizlik ve enflasyon oranlarıyla mücadele etmektedir. 2017 verilerine göre ise Hindistan'da işsizlik oranı %8,5 seviyesindedir.

Hindistan'da en çok ihraç edilen ürünler arasında petrol türevleri, mücevherat, ilaç, tekstil, tarım ürünleri ve otomotiv parçaları yer alırken; ithal edilen başlıca ürünler arasında ham petrol, altın, telefon cihazları ve endüstriyel makineler öne çıkmaktadır.

Öte yandan Hindistan'ın en büyük ticaret ortakları ise Çin, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsviçre olarak sıralanmakta.