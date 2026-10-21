HMGS 2026 sonuçları açıklandı (2026-HMGS/2 sınav sonuç sorgulama)
2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2026-İYÖS) sonuçları ilan edildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar HMGS/2 sonuçları online olarak sorgulanabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
HMGS/2 SONUÇ DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "27 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2026-İYÖS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.