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HMGS 2026 sonuçları açıklandı (2026-HMGS/2 sınav sonuç sorgulama)

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HMGS 2026 sonuçları açıklandı (2026-HMGS/2 sınav sonuç sorgulama)
Başlık ResmiHMGS 2026 sonuçları açıklandı (2026-HMGS/2 sınav sonuç sorgulama)

2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2026-İYÖS) sonuçları ilan edildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar HMGS/2 sonuçları online olarak sorgulanabilecek.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

HMGS 2026 sonuçları açıklandı (2026-HMGS/2 sınav sonuç sorgulama)
Başlık ResmiHMGS 2026 sonuçları açıklandı (2026-HMGS/2 sınav sonuç sorgulama)

HMGS/2 SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "27 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2026-İYÖS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

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Editör : ÖZGE YİĞİT
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