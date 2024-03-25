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Husuf ve Küsuf namazı nasıl kılınır?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Husuf ve Küsuf namazı nasıl kılınır?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün yaşanacak Ay tutulması öncesinde Müslümanlar Husuf ve Küsuf namazlarını sorgulamaya başladı. Küsûf ve Hüsûf Namazları, güneş ve ay tutulması esnasında kılınan namazlardır. Bu iki namaz nafile namazdır. Peki, Husuf ve Küsuf namazı nasıl kılınır?

Küsuf ve husuf namazları nedir, nasıl kılınır, sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Nafile namazı olan bu iki namaz hakkında detaylar araştırılıyor. İslam dininde güneş ve ay tutulmaları Allah'ın sonsuz güç ve kudrete sahip olduğunun göstergesi olarak bilinir ve  Allah'ın büyüklüğünü hatırlatan önemli anlardır. Müslümanlar böyle anlarda dua etmek, ibadet etmek ve Allah'a yakınlaşmak isterler. Bu kapsamda Küsuf namazı güneş tutulunca, Husuf namazı ise ay tutulduğu zaman kılınır. Peki,  Husuf namazı ne zaman kılınır? Husuf namazı kaç rekat? Küsuf ve Husuf namazı hükmü ve rekatları haberimizde...

Husuf ve Küsuf namazı nasıl kılınır? - 1. Resim

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Husuf namazı Ay tutulduğu zaman kılınır. Bu namazı tek başınıza evinizde, kıraati gizli veya açıktan okuyarak iki veya dört rekat namaz olarak kılabilirsiniz. Bu namazın camide cemaatle kılınması da, caizdir. Bu namaz, iki rekat kılınırsa sabahın sünneti gibi, dört rekat kılınırsa ikindinin sünneti gibi kılınır. Husuf namazı farz veya vacip değildir, sünnet bir ibadettir. Ay tutulması olayının gerçekleştiği bölge ve zaman diliminde kılınır. Namaz sırasında özel dualar okunabilir.

Husuf ve Küsuf namazı nasıl kılınır? - 2. Resim

KÜSUF NAMAZI 

Küsuf namazı ise Güneş tutulduğu zaman kılınır.  Cuma namazını kıldıran imam, ezansız ve ikametsiz en az iki rekat namaz kıldırır. Kıraati gizli veya açıktan okur. Kıraatte uzun sureler okunması tavsiye edilir. Namazdan sonra da güneş açılıncaya kadar kıbleye doğru ayakta veya cemaate karşı oturarak dua eder. Ancak, bu namazı herkes, kendi evinde tek başına da kılabilir. Sahrada da kılınabilir. Küsuf namazında imam-ı a'zama, imam-ı Malik'e ve imam-ı Ahmed'e göre, hutbe okunmaz. İmam-ı Şafii’ye göre, namazdan sonra hutbe okunması müstehaptır.

Küsuf namazının vakti konusunda bilgi verilmeyip hadiste yer alan güneş açılıncaya kadar namaz kılın dua edin beyanında yer alması üzerine bu sürede namaz kılınması düşünülmektedir.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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