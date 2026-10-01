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İBB burs başvuru süreci devam ediyor... İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İBB burs başvuru süreci devam ediyor... İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık Resmi İBB burs başvuru süreci devam ediyor... İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi İBB burs başvuru süreci devam ediyor. İBB Genç Üniversiteli burs başvuru tarihleri, başvuru koşulları, gerekli belgeler ve eğitim desteğinin ayrıntıları geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Başvuru sürecini geride bırakan adayların gündeminde sonuç takvimi var. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Yeni dönem İBB burs başvuru süreci Genç Üniversiteli internet sitesi ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde 125 bin üniversite öğrencisine eğitim desteği sağlamayı planlıyor.

2026-2027 İBB Genç Üniversiteli Sosyal Desteği başvuruları 29 Eylül 2026 Salı günü başladı. Başvuru koşullarını karşılayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri belirlenen süre içinde işlemlerini tamamlayabilecek.

İBB burs başvuru süreci devam ediyor... İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiİBB burs başvuru süreci devam ediyor... İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk haftasında ilan edilmişti. Bu yıl da benzeri şekilde Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçlarının ocak ayının ilk günlerinde paylaşılması bekleniyor.

İBB, ödeme sürecine ilişkin ayrıntıları sonuçların ilan edilmesini izleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak.

Öğrenciler, burs sonuçlarını ve ödeme sürecine dair gelişmeleri İBB’nin resmi internet sitesi ve başvuru ekranı üzerinden takip edebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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