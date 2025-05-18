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İBB İstanbul kurban kesim yerleri açıklandı! 4 tesiste kesim ve kurban satışı yapılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İBB İstanbul kurban kesim yerleri açıklandı! 4 tesiste kesim ve kurban satışı yapılacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşların dini vecibelerini rahatça yerine getirebilmeleri için Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam dört farklı noktada kurban satış ve kesim hizmeti sunacağını duyurdu.

Hijyen koşullarının ön planda tutulduğu modern tesislerde hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek.

İBB bayram sürecinde kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara güvenli, düzenli ve İslami usullere uygun bir hizmet sunmayı hedefliyor. Eyüpsultan, Ataşehir, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde kurulan tesisler, hem satış hem de kesim işlemleri için hazırlanıyor.

İBB İstanbul kurban kesim yerleri açıklandı! 4 tesiste kesim ve kurban satışı yapılacak - 1. Resim

KAPASİTE YÜKSEK, HİZMET RANDEVULU

Kurban satış ve kesim alanları toplamda 5 bin 100 büyükbaş ve 1.600 küçükbaş hayvan kapasitesiyle hizmet verecek. Bekleme ve işlem sıralarında oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla vatandaşlar randevu sistemi üzerinden hizmet alabilecek.

Sistem sayesinde hem işlem süreci daha sağlıklı işleyecek hem de tesislerde kalabalık oluşmasının önüne geçilecek.

İBB İstanbul kurban kesim yerleri açıklandı! 4 tesiste kesim ve kurban satışı yapılacak - 2. Resim

İBB 2025 KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ

  • ALİBEYKÖY (EYÜPSULTAN)
    Adres: Akşemsettin Mahallesi, Akşemsettin Bulvarı No:138 Alibeyköy / Eyüpsultan
    Telefon: 0212 453 73 00
  • FERHATPAŞA (ATAŞEHİR)
    Adres: Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir
    Telefon: 0212 453 73 00

  • PAŞAKÖY (SANCAKTEPE)
    Adres: Paşaköy Mahallesi, Barajyolu Caddesi, İSKİ Arıtma Tesisi Yanı / Sancaktepe
    Telefon: 0212 453 73 00

  • KURNAKÖY (PENDİK)
    Adres: Kurtdoğmuş Yolu Caddesi, Kurnaköy / Pendik
    Telefon: 0212 453 73 00
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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