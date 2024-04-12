İHA üreten ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması

Dünyanın dört bir yanında insansız hava araçları (İHA) askeri ve sivil alanda giderek daha önemli bir rol oynamaya başlıyor. Bu gelişimle birlikte hangi ülkelerin İHA sahipliği konusunda öne çıktığı da merak konusu oluyor. İşte son durum...

Türkiye İHA teknolojisinde etkileyici bir yerde! Son raporlara göre Türkiye insansız hava araçları konusunda ciddi adımlar atmış durumda ve dünya sıralamasında üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. Ülkenin önde gelen savunma sanayi şirketleri TUSAŞ, Baykar, HAVELSAN ve STM tarafından geliştirilen veya yurtdışından temin edilen İHA'larla birlikte Türkiye'nin envanterinde toplamda 978 insansız hava aracı bulunuyor.

Diğer ülkelerde durum nasıl?

İHA ÜRETEN ÜLKELER

Listenin başında ABD yer alıyor ve 11.520 İHA ile ilk sırayı koruyor. Ardından Çin geliyor ve 3.500 İHA ile ikinci sırayı elde ediyor. Türkiye'nin ardından İsrail, İran, İngiltere, Hindistan, Ukrayna, Rusya ve Fransa gibi ülkeler sıralanıyor.

İnsansız hava araçları artık modern savaş alanlarında ve sivil uygulamalarda yaygın olarak kullanılıyor. Bu teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, İHA sahipliği konusu da uluslararası arenada önemli bir rekabet alanı haline geliyor.

İHA KULLANIM ALANLARI VE GÜCÜ HAKKINDA

İnsansız hava araçları geleneksel uçaklara kıyasla bir dizi avantaj sunuyor. Daha düşük maliyetlerle üretilebilmeleri, insan hayatının riske atılmaması, uzun süreli görev yapabilme kapasiteleri ve çeşitli görevler için uygunluğu, İHA'ları stratejik bir varlık haline getirmektedir. Türkiye'nin bu alandaki hızlı ilerleyişi savunma sanayisindeki büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.

YERLİ VE MİLLİ İHA'LARIN ÖZELLİKLERİ

Türkiye son yıllarda savunma sanayisi alanında önemli adımlar atarak yerli ve milli İnsansız Hava Araçları (İHA) geliştirmekte büyük bir başarı elde etti. Bu İHA'lar ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmenin yanı sıra uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Türkiye'nin öne çıkan yerli ve milli İHA'ları ve özellikleri:

Bayraktar Akıncı: Türkiye'nin Gökyüzündeki Gücü

Bayraktar Akıncı, Türk mühendislerinin özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bir başyapıttır. Sahip olduğu özelliklerle dikkat çeken Bayraktar Akıncı, 45 bin feet (13km+) irtifaya ulaşabilme, 24 saati geçen uçuş süresi, 195 knots (361km/s) hıza sahip olma gibi üst düzey yeteneklere sahiptir. Ayrıca tam otomatik uçuş kontrolü, yer sistemlerinden bağımsız otomatik ve hassas iniş ve kalkış gibi özelliklerle donatılmıştır. Güçlü motor seçenekleri ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle de dikkat çeker.

TUSAŞ ANKA: Otonom Kontrol Sistemiyle Güven Veriyor

TUSAŞ ANKA, Türk mühendislerinin özgün tasarımı ve geliştirdiği otonom uçuş kontrol sistemiyle öne çıkar. SAR radarı, uzun menzilli haberleşme kabiliyeti ve acil durum meydanlarına iniş yeteneği ile dikkatleri üzerine çeker. Yüksek irtifa ve uzun menzil kabiliyetiyle operasyonel esneklik sağlar.

TUSAŞ AKSUNGUR: Gücünü Yüksek Performanstan Alıyor

TUSAŞ AKSUNGUR, güçlü motorları ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle ön plana çıkar. PD-170 Çift Turbo Dizel motorlarıyla 25 bin feet'e kadar yükselebilir ve 50 saate varan havada kalış süresi sağlar. Otonom uçuş kontrol sistemi ve otomatik iniş-kalkış özellikleriyle operasyonel verimliliği artırır.

Bayraktar TB2: Yerli ve Milli Gurur

Türkiye'nin en çok kullanılan İHA'larından biri olan Bayraktar TB2, üstün performansı ve çeşitli kullanım alanlarıyla öne çıkar. <300 km haberleşme menzili, 150 kg faydalı yük kapasitesi ve 27 saate varan havada kalış süresiyle operasyonel ihtiyaçlara cevap verir. Değiştirilebilir faydalı yükleri ve otomatik iniş-kalkış sistemi gibi özellikler, kullanım kolaylığı sağlar.