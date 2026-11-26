Aralık ayı yaklaşırken Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların ilk kandili için geri sayım başladı. Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, üç ayların başladığı güne denk geliyor. Peki, 2026 Regaib Kandili aralık ayının kaçında idrak edilecek? İşte dini günler takvimine göre Regaib Kandili tarihi…

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Müslümanların hasretle beklediği, İslam aleminde rahmet ve bereket mevsimi olarak görülen üç aylar başlıyor. Bu manevi dönemin ilk kandili olan Regaib Kandili, recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak edilecek. Regaip gecesiyle başlayan üç aylar, ramazanın rahmet ikliminde kemale erer.

REGAİB GECESİ NE ZAMAN?

2026 yılı dini günler takvimine göre, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

İlk kandil için geri sayım! Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

REGAİB GECESİ İBADETLERİ

Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman, ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Perşembe günü oruç tutup cuma gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Perşembeyle birlikte, Cuma günü de oruç tutmak daha iyidir. Birkaç hadis-i şerif:



(Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-cenne]

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

(Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur.) [İbni Asakir]

(Receb büyük bir aydır. Allahü teâlâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.) [Taberani]

(Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler.) [Ebu Muhammed]

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