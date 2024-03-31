İlk sonuçlar ne zaman açıklanacak? Oy sayma işlemi ne zaman bitecek?

31 Mart 2024 oy kullanma işleminin sona ermesiyle ilk sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarların seçildi yerel seçime dair merak edilenler haberimizde...

Sandık başına giden vatandaşlar oy kullanma işleminin sona ermesiyle ilk sonuçlar ne zaman açıklanacak, oy sayma işlemi ne zaman bitecek sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar...

İLK SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17.00'de sonra eren oy verme işlemi sonrası 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarına dair haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. 18.00-21.00 saatleri arasında yalnızca YSK tarafından gelecek seçimle ilgili yorum ve haberler yayınlanabilecek. 21.00 sonrasında ise bütün yayınlar serbest olacak.

YSK gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayın yasağını kaldırabilir. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından seçim sonuçları açıklanmaya başlanacak.