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YSK Başkanı kimdir? Ahmet Yener'in hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YSK Başkanı kimdir? Ahmet Yener&#039;in hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu başkanı Ahmet Yener'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener'in hayatı, biyografisi ve mesleği araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

AHMET YENER KİMDİR?

Ahmet Yener, 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesi'ni tamamladıktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Ankara hakim adayı olarak çalışma hayatına başlayan Yener, Baykan, Yığlıca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale'de hakim olarak görev yaptı. YSK Başkanı kimdir? Ahmet Yener'in hayatı ve biyografisi - 1. Resim

22 Aralık 2011 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. 16 Ocak 2020 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi.  26 Ocak 2023'te YSK başkanı olarak seçildi. 

Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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