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iMessage silme ve kapatma

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iMessage silme ve kapatma

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

imessage nasıl kapatılır, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. iMessage kaydını nasıl sileceğinizi adım adım derledik. iMessage kaydını adımları izleyerek silebilirsiniz. Peki, iMessage nasıl devre dışı bırakılır? İşte detaylar...

Vatandaşlar iMessage hesabından nasıl çıkış yapacaklarını arama motorlarında sorguluyor.  Mesajlar'da iMessage ayarlarını değiştirme, kapatma, Change, turn off adımları haberimizde. iMessage bildirimlerini devre dışı bırakmak için ne yapmalı?

iMessage, iPhone kullanıcılarına sunulan internet tabanlı bir mesajlaşma servisidir. iMessage hizmetini kullanarak diğer iPhone kullanıcıları ile internet üzerinden mesajlaşabilirsiniz.

Ayrıca  iMessage üzerinden oyun oynayabilir, Moji Bowling, Tic Tac Toe, Words for iMessage, GamePigeon ve Pictoword: Play Spelling gibi farklı oyun çeşitlerini deneyimleyebilirsiniz.

Tüm Apple cihazları ile senkronize olabilen bu mesajlaşma uygulaması, iPhone cihazlarda otomatik olarak yüklüdür. Kullanıcıların indirme yapmalarına gerek yoktur.

iPhone ve iPad kullanan kişilerin bir bölümü mesajlaşmak için WhatsApp yerine iMessage kullanıyor. iMessage'ı tamamen devre dışı bırakıp tamamen SMS yoluyla mesajlaşmak isteyenler için adım adım  iMessage kapatma şu şekilde;

iPhone'dan Ayarlar bölümünü açın. Mesajlar bölümüne tıklayın. Üstte yer alan iMessage düğmesini pasif hale getirin. iMessage bu adımlardan sonra devre dışı bırakılacak ve artık tüm mesajlar SMS aracılığıyla gönderilip alınacak. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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