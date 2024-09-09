iOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi günü çıkacak

Apple Glowtime etkinliği kapsamında merakla beklenen iOS 18 güncellemesini resmen duyurdu. iOS 18 güncellemesi 16 Eylül'de Apple cihazlarına gelecek.

iPhone kullanıcılarının yapay zeka ile tanışacağı yeni işletim sistemi güncellemesi teknoloji gündemine oturdu.

iPhone kullanıcıları, gelişmiş Apple Intelligence özellikleriyle cihazlarını daha akıllı ve yetenekli hale getirecek iOS 18 güncellemesini sabırsızlıkla bekliyor.

IOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, Glowtime etkinliği sırasında iOS 18 güncellemesinin çıkış tarihini de resmen açıkladı.

Duyuruya göre iOS 18 güncellemesi 16 Eylül 2024 Pazartesi günü yayınlanacak.

Kullanıcılar, bu tarihten itibaren cihazlarına güncellemeyi indirip yeni özelliklerden yararlanmaya başlayabilecekler. Özellikle yeni iPhone 16 serisi, bu güncellemeyle birlikte kutudan çıkacak.

HANGİ IPHONE MODELLERİ IOS 18 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK?

Apple, iOS 18 güncellemesini destekleyecek cihazları da duyurdu. Güncelleme, iPhone XR ve iPhone XS modellerinden başlayarak, daha yeni tüm iPhone modellerine indirilebilecek.

Belirtilen modellerden daha eski çıkışlı cihazlar, iOS 18’in yapay zeka tabanlı yeni özelliklerini desteklemeyecek.

iPhone XR ve üstü bir cihaza sahip olan kullanıcılar, iOS 18’i cihazlarına kolayca kurabilecekler.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ IOS 18 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın yeni güncellemesi iOS 18 özellikle yapay zeka yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Apple Intelligence adı verilen bu teknoloji sayesinde, iPhone'lar artık kullanıcılarının davranışlarını daha iyi anlayacak, ihtiyaçlarına göre öneriler sunacak ve günlük işlerini daha kolay bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.

Siri'nin daha akıllı hale gelmesi, otomatik mesaj cevaplama, fotoğraf ve video düzenleme gibi işlevlerin iyileştirilmesi, iOS 18'in sunduğu en önemli yenilikler arasında yer alıyor.