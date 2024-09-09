Apple, Türkiye'de sattığı cihazların fiyatlarını düzenledi! İşte zamlananlar ve ucuzlayanlar
Apple, bugün gerçekleştirdiği iPhone 16 lansmanının ardından Türkiye'deki iPhone fiyatlarında önemli bir güncelleme yaptı. Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasıyla birlikte, önceki iPhone modellerinde indirimler uygulanırken, diğer Apple ürünlerinde ise fiyat artışları dikkat çekti.
Yeni fiyat listesine göre, en düşük fiyatlı iPhone modeli olan iPhone 15’in Türkiye'deki satış fiyatı 56.999 TL olarak güncellendi. iPhone 15 Plus modeli 64.999 TL’den satışa sunulacak. iPhone 14’ün yeni fiyatı ise 47.999 TL olarak belirlendi. iPhone SE modelinin fiyatı ise 31.999 TL’den başlıyor.
Bu güncellemelerle birlikte, iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde yaklaşık 2.000 TL’lik bir indirim uygulanmış oldu. iPhone 13 modeli ise artık satıştan kaldırıldı.
Apple, en son fiyat güncellemelerini 4 Mart 2024 tarihinde yapmıştı. Bugünkü fiyat değişiklikleriyle birlikte, Apple’ın ürün portföyünde bazı stratejik değişiklikler yaptığı ve yeni iPhone lansmanının ardından eski modellerde indirim yoluna gittiği görülüyor.
İşte güncel iPhone fiyat listesi:
İPHONE 15 FİYAT LİSTESİ (EYLÜL 2024)
|iPhone Modeli
|Eski Fiyat (04.03.2024)
|Yeni Fiyat (09.09.2024)
|iPhone 15 128 GB
|58.499 TL
|56.999 TL
|iPhone 15 256 GB
|62.999 TL
|61.999 TL
|iPhone 15 512 GB
|71.999 TL
|71.999 TL
|iPhone 15 Plus 128 GB
|66.999 TL
|64.999 TL
|iPhone 15 Plus 256 GB
|71.499 TL
|69.999 TL
|iPhone 15 Plus 512 GB
|80.499 TL
|79.999 TL
|iPhone 14 128 GB
|51.499 TL
|47.999 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|58.499 TL
|56.999 TL
|iPhone SE 64 GB
|28.999 TL
|31.999 TL
|iPhone 13 128 GB
|42.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro 128 GB
|75.499 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro 256 GB
|79.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro 512 GB
|88.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro 1 TB
|97.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro Max 256 GB
|89.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro Max 512 GB
|98.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Pro Max 1 TB
|107.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPad modeli
|Eski Fiyat (04.03.2024)
|Yeni Fiyat (09.09.2024)
|iPad Air M2 11 inç 128 GB
|25.999 TL
|26.999 TL
|iPad Air M2 13 inç 128 GB
|34.999 TL
|36.499 TL
|iPad Pro M4 11 inç 256 GB
|45.999 TL
|48.499 TL
|iPad Pro M4 13 inç 256 GB
|59.999 TL
|62.999 TL
|iPad 10. Nesil 64 GB
|15.999 TL
|16.499 TL
|iPad Mini
|22.999 TL
|23.999 TL
|Apple Watch Modeli
|Eski Fiyat (04.03.2024)
|Yeni Fiyat (09.09.2024)
|Apple Watch Series 9 41mm
|17.499 TL
|Satıştan Kalktı
|Apple Watch Series 9 45mm
|18.499 TL
|Satıştan Kalktı
|Apple Watch Ultra 2
|46.499 TL
|49.999 TL
|Apple Watch SE 40mm
|10.999 TL
|10.999 TL
|Apple Watch SE 44mm
|11.999 TL
|11.999 TL
|MacBook modeli
|Eski Fiyat (04.03.2024)
|Yeni Fiyat (04.03.2024)
|M2 MacBook Air 13 inç
|42.999 TL
|46.999 TL
|M3 MacBook Air 13 inç
|47.499 TL
|51.999 TL
|M3 MacBook Air 15 inç
|54.999 TL
|60.999 TL
|M3 MacBook Pro 14 inç
|67.999 TL
|74.999 TL
|M3 Pro MacBook Pro 14 inç
|84.999 TL
|93.999 TL
|M3 Max MacBook Pro 14 inç
|132.499 TL
|146.999 TL
|M3 Pro MacBook Pro 16 inç
|102.999 TL
|112.999 TL
|M3 Max MacBook Pro 16 inç
|142.499 TL
|157.999 TL
|M2 Max Mac Studio
|87.999 TL
|96.999 TL
|M2 Ultra Mac Studio
|175.999 TL
|189.999 TL
|M2 Mac mini
|25.499 TL
|27.999 TL
|M2 Pro Mac mini
|56.499 TL
|60.999 TL
|AirPods modeli
|Eski Fiyat (04.03.2024)
|Yeni Fiyat (09.09.2024)
|2. Nesil AirPods
|5.249 TL
|Satıştan Kalktı
|3. Nesil AirPods
|6.799 TL
|Satıştan Kalktı
|AirPods Max
|24.849 TL
|26.999
|2. Nesil AirPods Pro (Type-C)
|9.349 TL
|9.999
|Apple HomePod
|11.999 TL
|13.299
|Apple HomePod Mini
|3.999 TL
|4.399
Kaynak: Türkiye Gazetesi