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Apple, Türkiye'de sattığı cihazların fiyatlarını düzenledi! İşte zamlananlar ve ucuzlayanlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, Türkiye&#039;de sattığı cihazların fiyatlarını düzenledi! İşte zamlananlar ve ucuzlayanlar
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, bugün gerçekleştirdiği iPhone 16 lansmanının ardından Türkiye'deki iPhone fiyatlarında önemli bir güncelleme yaptı. Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasıyla birlikte, önceki iPhone modellerinde indirimler uygulanırken, diğer Apple ürünlerinde ise fiyat artışları dikkat çekti.

Yeni fiyat listesine göre, en düşük fiyatlı iPhone modeli olan iPhone 15’in Türkiye'deki satış fiyatı 56.999 TL olarak güncellendi. iPhone 15 Plus modeli 64.999 TL’den satışa sunulacak. iPhone 14’ün yeni fiyatı ise 47.999 TL olarak belirlendi. iPhone SE modelinin fiyatı ise 31.999 TL’den başlıyor.

Bu güncellemelerle birlikte, iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde yaklaşık 2.000 TL’lik bir indirim uygulanmış oldu. iPhone 13 modeli ise artık satıştan kaldırıldı.

Apple, en son fiyat güncellemelerini 4 Mart 2024 tarihinde yapmıştı. Bugünkü fiyat değişiklikleriyle birlikte, Apple’ın ürün portföyünde bazı stratejik değişiklikler yaptığı ve yeni iPhone lansmanının ardından eski modellerde indirim yoluna gittiği görülüyor.

İşte güncel iPhone fiyat listesi: 

İPHONE 15 FİYAT LİSTESİ (EYLÜL 2024)

iPhone Modeli Eski Fiyat (04.03.2024)Yeni Fiyat (09.09.2024)
iPhone 15 128 GB58.499 TL56.999 TL
iPhone 15 256 GB62.999 TL61.999 TL
iPhone 15 512 GB71.999 TL71.999 TL
iPhone 15 Plus 128 GB66.999 TL64.999 TL
iPhone 15 Plus 256 GB71.499 TL69.999 TL
iPhone 15 Plus 512 GB80.499 TL79.999 TL
iPhone 14 128 GB51.499 TL47.999 TL
iPhone 14 Plus 128 GB58.499 TL56.999 TL
iPhone SE 64 GB28.999 TL31.999 TL
iPhone 13 128 GB42.999 TLSatıştan Kalktı
iPhone 15 Pro 128 GB75.499 TLSatıştan Kalktı
iPhone 15 Pro 256 GB79.999 TLSatıştan Kalktı
iPhone 15 Pro 512 GB88.999 TLSatıştan Kalktı
iPhone 15 Pro 1 TB97.999 TLSatıştan Kalktı
iPhone 15 Pro Max 256 GB89.999 TLSatıştan Kalktı
iPhone 15 Pro Max 512 GB98.999 TLSatıştan Kalktı
iPhone 15 Pro Max 1 TB107.999 TLSatıştan Kalktı


Apple, Türkiye'de sattığı cihazların fiyatlarını düzenledi! İşte zamlananlar ve ucuzlayanlar - 1. Resim

Apple iPad fiyat listesi (Eylül 2024)

iPad modeliEski Fiyat (04.03.2024)Yeni Fiyat (09.09.2024)
iPad Air M2 11 inç 128 GB25.999 TL26.999 TL
iPad Air M2 13 inç 128 GB34.999 TL36.499 TL
iPad Pro M4 11 inç 256 GB45.999 TL48.499 TL
iPad Pro M4 13 inç 256 GB59.999 TL62.999 TL
iPad 10. Nesil 64 GB15.999 TL16.499 TL
iPad Mini22.999 TL23.999 TL


Apple, Türkiye'de sattığı cihazların fiyatlarını düzenledi! İşte zamlananlar ve ucuzlayanlar - 2. Resim

Apple Watch fiyat listesi (Eylül 2024)

Apple Watch ModeliEski Fiyat (04.03.2024)Yeni Fiyat (09.09.2024)
Apple Watch Series 9 41mm17.499 TLSatıştan Kalktı
Apple Watch Series 9 45mm18.499 TLSatıştan Kalktı
Apple Watch Ultra 246.499 TL49.999 TL
Apple Watch SE 40mm10.999 TL10.999 TL
Apple Watch SE 44mm11.999 TL11.999 TL


Apple, Türkiye'de sattığı cihazların fiyatlarını düzenledi! İşte zamlananlar ve ucuzlayanlar - 3. Resim

Apple MacBook fiyat listesi (Eylül 2024)

MacBook modeliEski Fiyat (04.03.2024)Yeni Fiyat (04.03.2024)
M2 MacBook Air 13 inç42.999 TL46.999 TL
M3 MacBook Air 13 inç47.499 TL51.999 TL
M3 MacBook Air 15 inç54.999 TL60.999 TL
M3 MacBook Pro 14 inç67.999 TL74.999 TL
M3 Pro MacBook Pro 14 inç84.999 TL93.999 TL
M3 Max MacBook Pro 14 inç132.499 TL146.999 TL
M3 Pro MacBook Pro 16 inç102.999 TL112.999 TL
M3 Max MacBook Pro 16 inç142.499 TL157.999 TL
M2 Max Mac Studio87.999 TL96.999 TL
M2 Ultra Mac Studio175.999 TL189.999 TL
M2 Mac mini25.499 TL27.999 TL
M2 Pro Mac mini56.499 TL60.999 TL


Apple, Türkiye'de sattığı cihazların fiyatlarını düzenledi! İşte zamlananlar ve ucuzlayanlar - 4. Resim

Apple AirPods ve HomePod fiyat listesi (Eylül 2024)

AirPods modeliEski Fiyat (04.03.2024)Yeni Fiyat (09.09.2024)
2. Nesil AirPods5.249 TLSatıştan Kalktı
3. Nesil AirPods6.799 TLSatıştan Kalktı
AirPods Max24.849 TL26.999
2. Nesil AirPods Pro (Type-C)9.349 TL9.999
Apple HomePod11.999 TL13.299
Apple HomePod Mini3.999 TL4.399


Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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