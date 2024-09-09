Apple, Türkiye'de sattığı cihazların fiyatlarını düzenledi! İşte zamlananlar ve ucuzlayanlar

Apple, bugün gerçekleştirdiği iPhone 16 lansmanının ardından Türkiye'deki iPhone fiyatlarında önemli bir güncelleme yaptı. Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasıyla birlikte, önceki iPhone modellerinde indirimler uygulanırken, diğer Apple ürünlerinde ise fiyat artışları dikkat çekti.

Yeni fiyat listesine göre, en düşük fiyatlı iPhone modeli olan iPhone 15’in Türkiye'deki satış fiyatı 56.999 TL olarak güncellendi. iPhone 15 Plus modeli 64.999 TL’den satışa sunulacak. iPhone 14’ün yeni fiyatı ise 47.999 TL olarak belirlendi. iPhone SE modelinin fiyatı ise 31.999 TL’den başlıyor.

Bu güncellemelerle birlikte, iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde yaklaşık 2.000 TL’lik bir indirim uygulanmış oldu. iPhone 13 modeli ise artık satıştan kaldırıldı.

Apple, en son fiyat güncellemelerini 4 Mart 2024 tarihinde yapmıştı. Bugünkü fiyat değişiklikleriyle birlikte, Apple’ın ürün portföyünde bazı stratejik değişiklikler yaptığı ve yeni iPhone lansmanının ardından eski modellerde indirim yoluna gittiği görülüyor.

İşte güncel iPhone fiyat listesi:

İPHONE 15 FİYAT LİSTESİ (EYLÜL 2024)

iPhone Modeli Eski Fiyat (04.03.2024) Yeni Fiyat (09.09.2024) iPhone 15 128 GB 58.499 TL 56.999 TL iPhone 15 256 GB 62.999 TL 61.999 TL iPhone 15 512 GB 71.999 TL 71.999 TL iPhone 15 Plus 128 GB 66.999 TL 64.999 TL iPhone 15 Plus 256 GB 71.499 TL 69.999 TL iPhone 15 Plus 512 GB 80.499 TL 79.999 TL iPhone 14 128 GB 51.499 TL 47.999 TL iPhone 14 Plus 128 GB 58.499 TL 56.999 TL iPhone SE 64 GB 28.999 TL 31.999 TL iPhone 13 128 GB 42.999 TL Satıştan Kalktı iPhone 15 Pro 128 GB 75.499 TL Satıştan Kalktı iPhone 15 Pro 256 GB 79.999 TL Satıştan Kalktı iPhone 15 Pro 512 GB 88.999 TL Satıştan Kalktı iPhone 15 Pro 1 TB 97.999 TL Satıştan Kalktı iPhone 15 Pro Max 256 GB 89.999 TL Satıştan Kalktı iPhone 15 Pro Max 512 GB 98.999 TL Satıştan Kalktı iPhone 15 Pro Max 1 TB 107.999 TL Satıştan Kalktı





Apple iPad fiyat listesi (Eylül 2024) iPad modeli Eski Fiyat (04.03.2024) Yeni Fiyat (09.09.2024) iPad Air M2 11 inç 128 GB 25.999 TL 26.999 TL iPad Air M2 13 inç 128 GB 34.999 TL 36.499 TL iPad Pro M4 11 inç 256 GB 45.999 TL 48.499 TL iPad Pro M4 13 inç 256 GB 59.999 TL 62.999 TL iPad 10. Nesil 64 GB 15.999 TL 16.499 TL iPad Mini 22.999 TL 23.999 TL



Apple Watch fiyat listesi (Eylül 2024) Apple Watch Modeli Eski Fiyat (04.03.2024) Yeni Fiyat (09.09.2024) Apple Watch Series 9 41mm 17.499 TL Satıştan Kalktı Apple Watch Series 9 45mm 18.499 TL Satıştan Kalktı Apple Watch Ultra 2 46.499 TL 49.999 TL Apple Watch SE 40mm 10.999 TL 10.999 TL Apple Watch SE 44mm 11.999 TL 11.999 TL



Apple MacBook fiyat listesi (Eylül 2024) MacBook modeli Eski Fiyat (04.03.2024) Yeni Fiyat (04.03.2024) M2 MacBook Air 13 inç 42.999 TL 46.999 TL M3 MacBook Air 13 inç 47.499 TL 51.999 TL M3 MacBook Air 15 inç 54.999 TL 60.999 TL M3 MacBook Pro 14 inç 67.999 TL 74.999 TL M3 Pro MacBook Pro 14 inç 84.999 TL 93.999 TL M3 Max MacBook Pro 14 inç 132.499 TL 146.999 TL M3 Pro MacBook Pro 16 inç 102.999 TL 112.999 TL M3 Max MacBook Pro 16 inç 142.499 TL 157.999 TL M2 Max Mac Studio 87.999 TL 96.999 TL M2 Ultra Mac Studio 175.999 TL 189.999 TL M2 Mac mini 25.499 TL 27.999 TL M2 Pro Mac mini 56.499 TL 60.999 TL

