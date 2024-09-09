Apple, iPhone 16 Pro için A18 Pro işlemcisini duyurdu!

Bugün gerçekleştirilen etkinlikte Apple, iPhone 16 serisini, AirPods 4'ü, Apple Watch Series 10'u ve diğer yenilikleri tanıttı. Özellikle dikkat çeken bir diğer duyuru ise iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerine güç verecek yeni A18 Pro işlemcisi oldu.

A18 Pro, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve üst düzey performans sunarak iPhone 16 Pro serisini diğer cihazların önüne geçirecek. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 15 serisinden farklı olarak, Apple bu yıl iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde A18 işlemcilerini kullanıyor. Ancak, sadece iPhone 16 Pro ve Pro Max için tanıtılan A18 Pro işlemcileri, standart modellere kıyasla çok daha hızlı ve güçlü performans sağlıyor.

A18 Pro, 2. nesil 3nm transistörler kullanarak, dünyadaki ilk akıllı telefon çiplerinden biri olma özelliğine sahip. Çipin 16 çekirdekli neural motoru, saniyede 35 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor ve %17 daha fazla bellek bant genişliği sunuyor.

Ayrıca, 6 çekirdekli GPU'su, önceki model olan A17 Pro'dan %20 daha hızlı çalışıyor. Bu performans iyileştirmeleri, Apple Intelligence'ın yeni özelliklerinden tam anlamıyla yararlanacak şekilde tasarlandı.