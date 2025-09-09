iOS 26 ne zaman yüklenecek? İşte güncellemeyi alamayacak iPhone modelleri!

Apple, iOS 26 güncellemesi yapay zeka odaklı özellikler, geliştirilmiş gizlilik araçları ve yeniden tasarlanmış arayüzle kullanıcıları bekliyor. Ancak güncellemenin uyumluluğu eski iPhone sahipleri için soru işaretlerine neden oldu.

iOS 26 NE ZAMAN YÜKLENECEK?

Apple, iOS 26'yı geliştirici beta sürümünü WWDC 2025’te paylaştı. Temmuz ayından bu yana ise genele açık beta süreci başlamıştı. Nihai sürümün, yeni iPhone 17 serisiyle birlikte, 15-16 Eylül 2025 civarında yayınlanması bekleniyor.

iOS 26 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ TELEFONLAR ALAMAYACAK?

iOS 26, A13 Bionic işlemci ve üzeri donanıma sahip cihazlarla sınırlı olacak. Bu nedenle iPhone XS, XS Max, XR gibi A12 temelli modeller güncelleme destek dışı kalacak. Bunlar iOS 18.7 gibi güvenlik yamalarına erişebilirken yeni özelliklerden yararlanamayacak.

Resmi kaynaklara göre, iOS 26, iPhone 11 ve sonrası modellerde tam destekle çalışacak. Ancak en gelişmiş "Apple Intelligence" özelliklerini kullanabilmek için iPhone 15 Pro ve üstü modeller gerekiyor.

iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

Desteklenen cihazlar arasında şu modeller yer alıyor:

iPhone 11 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 15 serisi ve iPhone 16 serisi (etkin tanıtımı beklenen)

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

Bu cihazlar iOS 26 güncellemesiyle yeni tasarım ve özellikleri deneyimleyebilecek.