Apple etkinliği ne zaman? iPhone 17 serisi hakkında bilinenler

Apple etkinliği ne zaman? iPhone 17 serisi hakkında bilinenler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Apple etkinliği ne zaman? iPhone 17 serisi hakkında bilinenler
Apple, İPhone 17, Apple Watch, AirPods, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple’ın merakla beklenen etkinliği yaklaşırken teknoloji dünyasında iPhone 17 serisi kadar yeni Apple Watch ve AirPods modelleri de heyecana neden oluyor. Teknolojiseverler 'Apple etkinliği ne zaman' araştırırken iPhone 17 serisi hakkındaki detaylar gündeme geldi.

Apple, her yıl eylül ayında düzenlediği büyük etkinlikte yeni cihazlarını tanıtmasıyla biliniyor. Bu yıl da sürprizleriyle dikkat çekecek lansman, 9 Eylül 2025 akşamı teknoloji tutkunlarının odağında olacak.

APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Apple’ın bu yılki “Awe Dropping” etkinliği, 9 Eylül 2025 Salı günü, Türkiye Saati ile 20.00’de başlayacak. Etkinlik, Cupertino’daki Steve Jobs Tiyatrosu'ndan hem Apple’ın resmi YouTube kanalı üzerinden hem de Apple TV uygulamasıyla canlı yayınlanacak.

Yayın sırasında  iPhone 17modellerine ek olarak Apple Watch ve AirPods gibi giyilebilir cihazlarda da yenilikler duyurulacak. Ayrıca HomePod mini ve yenilenmiş Apple TV 4K gibi sürpriz donanım duyurularına da yer verilebilir.

Apple etkinliği ne zaman? iPhone 17 serisi hakkında bilinenler - 1. Resim

APPLE ETKİNLİĞİNDE HANGİ ÜRÜNLER TANITILACAK?

Etkinliğin odak noktası iPhone 17 ailesi olacak. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri tanıtılacak. 

Bunlara ek olarak Apple Watch Series 11, Ultra 3 ve SE 3 ile AirPods Pro 3 modelleri sahnede boy gösterecek. Sürpriz olarak yeni bir HomePod mini ve Apple TV 4K güncellemesi de bekleniyor. 

Apple etkinliği ne zaman? iPhone 17 serisi hakkında bilinenler - 2. Resim

İPHONE 17 SERİSİ NASIL OLACAK?

iPhone 17 Air: Serinin incelik rekorunu kıran modeli olacak. Yaklaşık 5.5 mm kalınlıkta ve 6.6 inç ekran. Tek lensli, ultra ince gövdesiyle dikkat çekiyor. 

Apple etkinliği ne zaman? iPhone 17 serisi hakkında bilinenler - 3. Resim

Pro modeller (17 Pro / Pro Max): A19 Pro çip, üçlü 48 MP kamera, buhar odacıklı soğutma sistemi, ProMotion 120 Hz ekran gibi güçlü yükseltmelerle gelecek. Malzeme olarak alüminyum kasa tercih edilmesi dayanıklılığı artıracak.

Standart iPhone 17: 6.3 inç ekran ve 24 MP ön kamera ile iPhone 16 modeline benzer ancak daha geniş ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Apple etkinliği ne zaman? iPhone 17 serisi hakkında bilinenler - 4. Resim

İPHONE 17 SERİSİ FİYATLARI

  • iPhone 17: 799 dolar başlangıç fiyatı ile önceki modelle uyumlu seviyede kalabilir.
  • iPhone 17 Air: Tahmini 949 -1.099 dolar arasında olması bekleniyor. 
  • iPhone 17 Pro: Yaklaşık 1.049 -1.199 dolar aralığında, depolama ve performans seçeneklerine göre değişecek.
  • iPhone 17 Pro Max: 1.249- 1299 dolar civarında bir fiyat beklentisi var.

