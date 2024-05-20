İran'da geçici olarak Cumhurbaşkanı Muhammed Mokhber (Muhbir) olacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken kötü haber gelmişti. Reisi'nin de içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşılmasıyla beraber resmi açıklama da geldi. Vatandaşın gündeminde ise İran'da Cumhurbaşkanı kim olacak, ölürse yerine kim geçer gibi sorular yer aldı.

İbrahim Reisi ile birlikte birkaç kişiyi de taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan vilayeti sınırlarında bulunan ormanlık bir alana düştü. Dünyanın gündeminde yer alan üzücü haber ile beraber İran'da Cumhurbaşkanı ölürse yerine kim geçecek sorusu merak edildi.

19 Mayıs günü Reisi ile beraber Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi, Hamaney'in Tebriz Temsilcisi, 2 üst düzey asker ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

Helikopterde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da hayatını kaybettiği açıklanırken isimler de paylaşıldı. Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi, Pilot Albay Mohsen Daryanosh, Eski teknik binbaşı Behrouz hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

İran Anayasası’nın 131. maddesine göre vefat olması halinde göreve geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in onay vermesiyle beraber Muhammed Mokhber geçici olarak göreve gelecek.

Anayasa'ya göre, Mokhber’in görevi, ülkeyi 50 kişilik bir uzmanlar komisyonuyla beraber yöneterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmek olacak. Şura Meclisi Başkanı ve Yargı Erki Başkanı’nın da yer alacağı komisyonun 50 gün içerisinde İran’ı seçime götürmesi gerekiyor.

Mokhber, 1955 senesinde Dezful’da doğdu. 1980 - 1988 aralığında gerçekleşen İran - Irak Savaşı'nda subay olan isim iki doktora derecesine sahip olurken Sina Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Huzistan Vilayeti Vali Yardımcısı görevlerini yerine getirdi. Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi olan isim geçici olarak görev alacak.