Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İran'da geçici olarak Cumhurbaşkanı Muhammed Mokhber (Muhbir) olacak

İran'da geçici olarak Cumhurbaşkanı Muhammed Mokhber (Muhbir) olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken kötü haber gelmişti. Reisi'nin de içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşılmasıyla beraber resmi açıklama da geldi. Vatandaşın gündeminde ise İran'da Cumhurbaşkanı kim olacak, ölürse yerine kim geçer gibi sorular yer aldı.

İbrahim Reisi ile birlikte birkaç kişiyi de taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan vilayeti sınırlarında bulunan ormanlık bir alana düştü. Dünyanın gündeminde yer alan üzücü haber ile beraber İran'da Cumhurbaşkanı ölürse yerine kim geçecek sorusu merak edildi. 

19 Mayıs günü Reisi ile beraber Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi, Hamaney'in Tebriz Temsilcisi, 2 üst düzey asker ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

Helikopterde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da hayatını kaybettiği açıklanırken isimler de paylaşıldı. Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi, Pilot Albay Mohsen Daryanosh, Eski teknik binbaşı Behrouz hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

İran'da geçici olarak Cumhurbaşkanı Muhammed Mokhber olacak - 1. Resim

İran Anayasası’nın 131. maddesine göre vefat olması halinde göreve geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in onay vermesiyle beraber Muhammed Mokhber geçici olarak göreve gelecek.

Anayasa'ya göre, Mokhber’in görevi, ülkeyi 50 kişilik bir uzmanlar komisyonuyla beraber yöneterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmek olacak. Şura Meclisi Başkanı ve Yargı Erki Başkanı’nın da yer alacağı komisyonun 50 gün içerisinde İran’ı seçime götürmesi gerekiyor. 

İran'da geçici olarak Cumhurbaşkanı Muhammed Mokhber olacak - 2. Resim

Mokhber, 1955 senesinde Dezful’da doğdu. 1980 - 1988 aralığında gerçekleşen İran - Irak Savaşı'nda subay olan isim iki doktora derecesine sahip olurken Sina Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Huzistan Vilayeti Vali Yardımcısı görevlerini yerine getirdi. Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi olan isim geçici olarak görev alacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Enkazın ortasında hasat zamanı: 20 TL'ye yurt içine, 25 TL'den yurt dışına...Kaybolan çocuk uyurken bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig’de şampiyonluk ikili averaja göre belirleniyor - HaberlerSüper Lig’de şampiyonluk ikili averaja göre belirleniyorGalatasaray haftaya Konyaspor ile karşılaşacak - HaberlerGalatasaray haftaya Konyaspor ile karşılaşacakGalatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Konyaspor maçını kazanması veya berabere kalması yetiyor - HaberlerGalatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Konyaspor maçını kazanması veya berabere kalması yetiyorFenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için derbi ile son maçı kazanması ve Galatasaray'ın kaybetmesi gerekiyor - HaberlerFenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için derbi ile son maçı kazanması ve Galatasaray'ın kaybetmesi gerekiyorGS - FB maçı 0-0 berabere biterse ne olur, kim şampiyon olacak? - HaberlerGS - FB maçı 0-0 berabere biterse ne olur, kim şampiyon olacak?Arda Kardeşler'in maç karnesine göre yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe 10, Galatasaray 11 galibiyet aldı - HaberlerArda Kardeşler'in maç karnesine göre yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe 10, Galatasaray 11 galibiyet aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...