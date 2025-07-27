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Işıl Çıtak kimdir? Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak'ın ne iş yaptığı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Işıl Çıtak kimdir? Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak&#039;ın ne iş yaptığı merak konusu oldu
Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses, Yeşilçam, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Işıl Çıtak, Türkiye’nin en önemli seslerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanınan Dilan Çıtak Tatlıses'in annesidir. Kamuoyunun uzun süredir merak ettiği isim olan Işıl Çıtak, son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Işıl Çıtak kimdir? İşte hayatına dair detaylar...

İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanınan Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum'da kendisine "dur" ihtarı yapan polisin üzerine aracını sürdü. Ardından Çıtak’ın gözaltına alındığı kaydedildi.

İbrahim Tatlıses'in yedi çocuğundan biri olan Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak'tır. Ünlü Şarkıcı Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak arama motorlarında en çok sorgulatılan isimlerden biri oldu.

Işıl Çıtak kimdir? Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak'ın ne iş yaptığı merak konusu oldu - 1. Resim

IŞIL ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak, 1990’lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile  anılmıştır. “Kara Zindan” adlı Yeşilçam'ın ünlü filminde reji asistanı olarak çalışırken tanışmışlardır.

Işıl Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde Dilan’ın doğmasının ardından Almanya’ya taşınarak Tatlıses'e babalık davası açmıştır.  Işıl Çıtak, eski milli futbolculardan Cem Çıtak ile evlenmiştir. Aslen İzmirli olan anne Çıtak, 1963 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

Işıl Çıtak’ın ne iş yaptığı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Uzun süredir kamuoyundan uzak bir hayat sürdürmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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