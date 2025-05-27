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İSKİ baraj doluluk oranı 27 Mayıs 2025! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İSKİ baraj doluluk oranı 27 Mayıs 2025! İstanbul&#039;da baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul baraj doluluk oranları İstanbul'da yağışların meydana gelmesinden hemen sonra merak konusu haline geldi. İSKİ 27 Mayıs 2025 Salı gününe ilişkin baraj doluluk oranını paylaştı.

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak araştırılıyor. İSKİ son paylaştığı verilere göre, baraj doluluk oranı yüzde 80 seviyesinin altında seyrediyor.

İSKİ baraj doluluk oranı 27 Mayıs 2025! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu? - 1. Resim

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDESİ KAÇ OLDU?

İSKİ tarafından paylaşılan resmi verilerine göre, 27 Mayıs Salı İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77,36 olarak ölçüldü.

İSKİ baraj doluluk oranı 27 Mayıs 2025! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu? - 2. Resim

İstanbul 27 Mayıs baraj doluluk oranı geçtiğimiz yıl aynı gün 80,62 olarak kaydedilmişti.

İSKİ baraj doluluk oranı 27 Mayıs 2025! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzdesi kaç oldu? - 3. Resim

İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM

Ömerli Barajı %89,08

Darlık Barajı %80,42

Elmalı Barajı %92,37

Terkos Barajı %77,78

Alibeyköy Barajı %57,76

Büyükçekmece Barajı %66,83

Sazlıdere Barajı %56,96

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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