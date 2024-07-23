İstanbul Avcılar'da iş yerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
23 Temmuz günü öğlen saatlerinde İstanbul'da çıkan yangın vatandaşı endişelendirdi. Dumanların yükselmesiyle beraber ekipler olay yerine sevk edilirken İstanbul yangın nerede çıktı merak edildi.
Bugün öğlen İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına vatandaşların ihbarı sonucu müdahale edilmeye başlandı.
İSTANBUL AVCILAR YANGIN SON DAKİKA NEREDE ÇIKTI?
23 Temmuz günü İstanbul'da bir iş yerinde çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi