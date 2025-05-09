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İstanbul barajlarında su durumu kritik mi? İSKİ 9 Mayıs 2025 verilerini paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul barajlarında su durumu kritik mi? İSKİ 9 Mayıs 2025 verilerini paylaştı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemizin en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul'a su sağlayan baraj doluluk oranı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Sağanak yağışların yer yer arttığı kentte barajlardaki son durum İSKİ tarafından paylaşıldı.

Güncel olarak İstanbul barajlarındaki doluluk oranı İSKi'nin resmi internet adresinden paylaşılıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 9 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranları belli oldu.

İstanbul barajlarında su durumu kritik mi? İSKİ 9 Mayıs 2025 verilerini paylaştı - 1. Resim

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI BELLİ OLDU

İSKİ'nin resmi sistemlerine göre, 9 Mayıs Cuma İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,12 olarak kaydedildi.

Bir önceki güne kıyaslandığı takdirde düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 9 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

  1. Ömerli Barajı: %92,55
  2. Darlık Barajı: %82,26
  3. Elmalı Barajı: %92,87
  4. Terkos Barajı: %80,17
  5. Alibey Barajı: %60,24
  6. Büyükçekmece Barajı: %70,52
  7. Sazlıdere Barajı: %57,84
  8. İstrancalar Barajı: %54,53

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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