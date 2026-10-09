Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

İstanbul Barosu seçimleri ne zaman? İstanbul Barosu Genel Kurul duyurusu!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul Barosu seçimleri ne zaman? İstanbul Barosu Genel Kurul duyurusu!
Başlık Resmiİstanbul Barosu seçimleri ne zaman

İstanbul Barosu’nun 2026 yılı olağan genel kurul toplantısı ve başkanlık seçimleri için takvim açıklandı. Baro Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, genel kurul toplantısı yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kaydet
|

Toplantıda baronun yeni dönem çalışmaları değerlendirilecek, bütçe ve aidat konuları görüşülecek, ardından baro başkanı ve kurullarda görev alacak isimlerin belirlenmesi için seçim süreci yürütülecek. Peki, İstanbul Barosu seçimleri ne zaman?

İstanbul Barosu seçimleri ne zaman? İstanbul Barosu Genel Kurul duyurusu!
Başlık Resmiİstanbul Barosu seçimleri ne zaman? İstanbul Barosu Genel Kurul duyurusu!

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

İstanbul Barosu tarafından yayımlanan duyuruya göre, genel kurulun ilk toplantısı 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Toplantı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda düzenlenecek. Genel kurulda gündem maddeleri ele alınacak ve baronun yeni dönemine ilişkin kararlar görüşülecek.

Baro başkanlığı ve diğer kurullar için seçimlerin ise 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılması planlanıyor. Seçim sürecinde baro başkanının yanı sıra yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlenecek.

İstanbul Barosu seçimleri ne zaman? İstanbul Barosu Genel Kurul duyurusu!
Başlık Resmiİstanbul Barosu seçimleri ne zaman? İstanbul Barosu Genel Kurul duyurusu!

Genel kurulun ilk toplantısında gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 24 Ekim Cumartesi günü, seçimler ise 25 Ekim Pazar günü aynı yerde ve belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER
Ankara Barosu seçimlerinde yeniden başkan seçilen Mustafa Köroğlu Ankara Üniversitesi mezunu
HABERLER
Ankara Barosu seçimlerinde yeniden başkan seçilen Mustafa Köroğlu Ankara Üniversitesi mezunu
İstanbul ve Ankara baro seçimlerinin tarihi belli oldu
HABERLER
İstanbul ve Ankara baro seçimlerinin tarihi belli oldu
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.