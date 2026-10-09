İstanbul Barosu’nun 2026 yılı olağan genel kurul toplantısı ve başkanlık seçimleri için takvim açıklandı. Baro Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, genel kurul toplantısı yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Toplantıda baronun yeni dönem çalışmaları değerlendirilecek, bütçe ve aidat konuları görüşülecek, ardından baro başkanı ve kurullarda görev alacak isimlerin belirlenmesi için seçim süreci yürütülecek. Peki, İstanbul Barosu seçimleri ne zaman?

İstanbul Barosu seçimleri ne zaman? İstanbul Barosu Genel Kurul duyurusu!

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

İstanbul Barosu tarafından yayımlanan duyuruya göre, genel kurulun ilk toplantısı 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Toplantı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda düzenlenecek. Genel kurulda gündem maddeleri ele alınacak ve baronun yeni dönemine ilişkin kararlar görüşülecek.

Baro başkanlığı ve diğer kurullar için seçimlerin ise 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılması planlanıyor. Seçim sürecinde baro başkanının yanı sıra yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlenecek.

İstanbul Barosu seçimleri ne zaman? İstanbul Barosu Genel Kurul duyurusu!

Genel kurulun ilk toplantısında gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 24 Ekim Cumartesi günü, seçimler ise 25 Ekim Pazar günü aynı yerde ve belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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