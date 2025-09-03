İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan kimdir, neden öldü?

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 3 Eylül 2025’te Çekmeköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan 58 yaşındaki Savcı Ercan Kayhan, meslek hayatı boyunca önemli davalara imza attı.

İSTANBUL CUMHURİYET SAVCISI ERCAN KAYHAN KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 3 Eylül 2025 tarihinde Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Savcı Kayhan, İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapıyordu. Savcı Ercan Kayhan, meslek hayatı boyunca birçok önemli davada görev aldı.

Son olarak HSK’nın 20 Haziran 2025 tarihli kararnamesiyle Hatay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Savcı Ercan Kayhan, yeni görevine henüz başlamamıştı. Önceki görev yerleri arasında Kartal ve İstanbul Anadolu adliyeleri bulunuyordu. Kayhan’ın ölümü, hukuk camiası ve kamuoyunda büyük bir infial meydana getirdi.

İSTANBUL CUMHURİYET SAVCISI ERCAN KAYHAN NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın ölüm sebebi merak konusu oldu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan Kayhan'ın o akşam yemek yediği restoranda bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Boğazından bıçaklanan Savcı Ercan Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.