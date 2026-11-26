İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım 2026 tarihli programı açıklandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beykoz, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

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İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar kapsamında 20 ilçenin bazı mahalle ve sokaklarına geçici olarak elektrik verilemeyecek. Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beykoz, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda uygulanacak kesintilerin süreleri çalışma programına göre farklılık gösterecek. İşte 27-28 Kasım İstanbul elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 27-28 KASIM

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİPAŞA, AŞIK VEYSEL, SÜMER, HASAN PAŞA, KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU, OZAN VEYSEL



27.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAŞÖĞRETMEN, GÜL AĞACI, SÜPHAN, CAMİ, SIRAEVLER, ŞERİF ALİ



27.11.2026 16:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞERİF ALİ, CENGİZ TOPEL, ÇİMENTEPE, ÇİMENLİK

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÖZ, HAZİNE, GÜMÜŞOVA, SERPİL, NAZLI, TERAZİ, SUSUZ ÇIKMAZI, PORTAKAL ÇIKMAZI, NEHİR, ŞULEKOĞLU, CANDAŞ, PALMİYE, ATATÜRK, ARMAĞAN, ETİ, ŞAHİN, HACER ÇIKMAZI, AYDOĞDU ÇIKMAZI



27.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HEKİMBAŞI ÇİFTLİK, HEKİMBAŞI ÇİFTLİK-, MİRAÇ, KÜÇÜKSU_1



27.11.2026 10:15 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEYLAN, ULVİ ÇIKMAZI, EBEGÜMECİ, TORTU ÇIKMAZI, KÜÇÜKSU_1



27.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIVANÇ, CANBERK, GÖNÜLDEN, USTA, DOĞA EVLERİ ÇIKMAZI

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BİLEN, ARİF AY, ÇAYLI, AYGÜN, ULUBATLI HASAN, RAY, HASAN EFENDİ, NAZLI, SENEM



27.11.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TÜTENGİL, BARIŞ, 18 MART, ÖZDURU, ERGE, BİLGİ, ULUBATLI HASAN, BURMA, EZGİ, PIRLANTA, KARDELEN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, GÜNYAMAÇ, KUBİLAY, İSTİKLAL



27.11.2026 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL, TEVHİT, ESİNTİ, DEMET, ÜMİT, ŞEVKİBEY, SAİD NURSİ, MENEKŞE, AYNA, HAMİDİYE, SAMYELİ, SILA, GÜNEY, ÇİFTLİK



27.11.2026 12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞKIN, SAMYELİ, ULUBATLI HASAN

27.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIVANÇ, CANBERK, GÖNÜLDEN, USTA, DOĞA EVLERİ ÇIKMAZI



27.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, ADNAN KAHVECİ, 3., 161., GÜLSÜM, REŞADİYE, 171., 166., 162.



27.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAYGI ÇIKMAZI, 15., 152., 155., 11., 153., YEŞİL, 156., 13., REŞADİYE, 154., 157., KOZPINAR

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 10:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLKIR, BOZKIR, LALEZAR, HACI MEHMETEFENDİ, OPERATÖR CEMİL TOPUZLU



27.11.2026 13:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDAT, KÜÇÜKAĞA, ÜLKÜ, KAZIM ÖZALP



28.11.2026 13:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEMSETTİN GÜNALTAY, KAVİSLİ, ASUMAN, KAPTAN ARİF, AYŞEÇAVUŞ, HAKİM KEMAL

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 09:00 - 10:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİZGİ, SAMANDIRA, BERİVAN, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, ÜST, ŞARKI, ŞAMDAN, AYFER

27.11.2026 14:00 - 15:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAKAKENT



27.11.2026 15:45 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAKAKENT



27.11.2026 10:45 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKDUT, SAMANDIRA, MÜHÜRDAR, PELİT, ZENBİL, YENİAY, POLAT, HARMANLIK, SEVEN, DEMİRKAPI, ACIYONCA



28.11.2026 10:45 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NİLAY, AKASYAAĞACI, ARALIK, AKAY, HACI KAHYA, AHUDUDU, SAMANDIRA, SEYYAH, ASIR, DEĞERLİ, ADALET, ÜZÜMCÜ, PAŞAZADE, KADEM, ÇEMEN, NURLU, GÜLDEN, MEKAN, DENİZGÜLÜ, YAKAMOZ, VELİDAYI, ÇALKANTI, ÖĞRETMEN, TARÇIN, MANZARA



28.11.2026 09:00 - 10:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAMAN

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 13:00 - 14:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYDAN, DİK, İSTİKLAL, NAMIK KEMAL, DOĞACI



27.11.2026 09:00 - 10:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞLAR, DOĞACI, MENEKŞELER, NAMIK KEMAL, ERAYKENT SİTESİ



27.11.2026 10:45 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERAYKENT SİTESİ

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

28.11.2026 14:45 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYAZ KÖŞK, CUMA, SÜMER, KAĞAN, MIZRAK, BÜYÜK TUR YOLU, RIFKI TONGSİR, KARTOPU, NARİN, KAMELYA, BAĞDAT, KÜÇÜK TUR YOLU



28.11.2026 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEBAKAN, SONBAHAR, ESENKÖY, MESUT, MEKTEPLİLER

28.11.2026 09:00 - 09:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLIK YOLU, ALİM, KAÇKAR, KEMER

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UTKU, KAYALIK, 30 AĞUSTOS, GONCA, LAVANTA, KARDELEN, İSTANBUL PARK, ÇİÇEK, ÇİLEK, CANSEVER, ORKİDE, SIRAEVLER, ÖZSOY, GÜLSEVER, FIRTINA, BOZKIR, DEMOKRASİ, HALKSEVER, TAŞPINAR, MÜMTAZ, AKYÜREK, YENİÇAĞ, GAZİ, İSHAKPAŞA, POLİNA, İCLAL, SOĞUKSU, BURHAN, GÜLBAŞAK, ERKILIÇ



27.11.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MISIR, LATİFE, BEDİÜZZAMAN, ALPARSLAN, RUMİ



27.11.2026 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABDİ İPEKÇİ, AKIL, AŞIK PAŞA, CANİKLİ, LEYLEK, YANKI, YERDE

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 14:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞLAYAN, MARMARA, AYDOS, KAYABAŞI, ÇAMLIK, ORMANCIK, UZUNYURT



27.11.2026 16:00 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK



27.11.2026 09:00 - 09:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAREM, EMİRGAN, AKDENİZLİ, HATIRA, ZEYNEP, UYGUN, EMİRHAN, EDA, KILIÇ REİS, EBEDİ, ÇAY, CENNET, İMREN, KETEN, YAKAMOZ, ULU, KEŞİF, KILIÇARSLAN



27.11.2026 10:00 - 11:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SUSAM, GEYLANİ, KAZIM KARABEKİR, ŞAHİN, GONCA, LEVENT, ZERAFET, ŞEHİT YÜCEL URUN



27.11.2026 11:00 - 11:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UYANIK, GAZALİ, HİKMET, ŞEHİT YÜCEL URUN, GEYLANİ, BILDIRCIN, GÜR, SELAMET, KALEBURCU, ŞAHİN, ZERAFET, SUSAM, GONCA, İHVANLAR, BEKTAŞ, LEVENT, TERZİ, ŞİİR

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 11:00 - 11:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UYANIK, GAZALİ, HİKMET, ŞEHİT YÜCEL URUN, GEYLANİ, BILDIRCIN, GÜR, SELAMET, KALEBURCU, ŞAHİN, ZERAFET, SUSAM, GONCA, İHVANLAR, BEKTAŞ, LEVENT, TERZİ, ŞİİR



28.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REŞADİYE, KÖSEPINAR, ÇAĞLA, MANDIRA, MENEKŞE, CUMHUR, KİRAZLI, DEMİR, IHLAMUR, KUĞU, 3., ŞEHİT MURAT, DAMLA, GÖNENÇ, ÇİFTPINAR, HİSAR, ŞEHİT MURAT DEMİR, YELİZ, ALİ PAŞA, DUMANLI VADİ, HUZURLU, KİRAZ



28.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSKENDER, ANTALYA, DERESEKİ, AKMESCİT, KARAKİRAZ, SÜSLÜ, EZGİ, ŞEHİTLER, ERFELEK

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEVHİD, ÇAMUR, ŞUAYİPLİ



27.11.2026 11:00 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARIBURNU, BADEMLİ, YAKUPLU, KARA AĞAÇ

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UTKU, KAYALIK, 30 AĞUSTOS, GONCA, LAVANTA, KARDELEN, İSTANBUL PARK, ÇİÇEK, ÇİLEK, CANSEVER, ORKİDE, SIRAEVLER, ÖZSOY, GÜLSEVER, FIRTINA, BOZKIR, DEMOKRASİ, HALKSEVER, TAŞPINAR, MÜMTAZ, AKYÜREK, YENİÇAĞ, GAZİ, İSHAKPAŞA, POLİNA, İCLAL, SOĞUKSU, BURHAN, GÜLBAŞAK, ERKILIÇ



27.11.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KEHKEŞAN, SELVİLİ, KIRAÇ, ÇAMLI BELDE YOLU, ERGUVAN, ULUS, OYA, KIYMETDAR, CENK, MİMOZA, CANTEPE, AYTEMİZ, NİSAN, PAŞAZADE



27.11.2026 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OLGUN, İZZET KABADAYI, VADİ, YEŞİLPINAR, ARASTA, TEMMUZ, ATLAS, KARDEŞ, MUSA, GÜRPINAR, GÜLÇİN, YAZMA, TURNA, GÖNÜLAY, BAHÇELER

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

28.11.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 100. YIL, MENZİL, TERSANE, YURDAGÜL, KÖŞE, ŞEHADET, İBRAHİM KORAY, MESUT, CEMAL, GÜLLE, POLAT, ALKAN, FEDAKAR, BERKANT, GEÇİT, YAVUZ, ÇAMLIK, COŞKUN, AYDINLI YOLU



28.11.2026 12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BUCAK ÇIKMAZI, SELİN, AKYILDIZ ÇIKMAZI



28.11.2026 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAHİL



28.11.2026 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEDAKAR, 100. YIL, AYDINLI YOLU

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BİLEN, ARİF AY, ÇAYLI, AYGÜN, ULUBATLI HASAN, RAY, HASAN EFENDİ, NAZLI, SENEM



27.11.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TÜTENGİL, BARIŞ, 18 MART, ÖZDURU, ERGE, BİLGİ, ULUBATLI HASAN, BURMA, EZGİ, PIRLANTA, KARDELEN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, GÜNYAMAÇ, KUBİLAY, İSTİKLAL



27.11.2026 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL, TEVHİT, ESİNTİ, DEMET, ÜMİT, ŞEVKİBEY, SAİD NURSİ, MENEKŞE, AYNA, HAMİDİYE, SAMYELİ, SILA, GÜNEY, ÇİFTLİK



27.11.2026 12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞKIN, SAMYELİ, ULUBATLI HASAN

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

28.11.2026 15:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNYAMAÇ, KERVAN, ÖZGÜN, BİRLİK, KAMBER, FIRAT, EROĞLU, ÖZSU, ELVAN, DEYMER, YAZGAN, ŞEVKİBEY, GÖKSEL, ŞENER, YILDIZ, ÇİFTLİK, KIVRIMLI, SAİD NURSİ, KERVANSARAY



28.11.2026 09:00 - 10:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALEMDAĞ



28.11.2026 10:45 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOYA, SİTEYOLU

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HEKİMBAŞI ÇİFTLİK, HEKİMBAŞI ÇİFTLİK-, MİRAÇ, KÜÇÜKSU_1



27.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖNCÜ, SELİMİYE, AÇIK TÜRBE

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah EMEKLİ, ERENCAN, KIRIM sk bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATEŞ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GÜLTEKİN, MAHMUTOĞLU, RIFAT sk bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-27 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER sk bölgelerinde 27/11/2026 08:00:00 - 27/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah EVREN, MAHMUTBEY 4., MAHMUTBEY 5., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., YEŞİLBAĞ sk bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 13:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah EVREN, MAHMUTBEY 4., MAHMUTBEY 5., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., YEŞİLBAĞ sk bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 13:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

2026-11-28 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKTAŞ, BAHTİYAR, DAĞLAR, GÜLNİHAL, HÜRRİYET, KADIOĞLU, KULOĞLU, MEŞE, NERGİZ, NEŞE, RÜYA, YAKUT 1 sk bölgelerinde 28/11/2026 10:00:00 - 28/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHTİYAR, BELGİN, LİMON, UĞUR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHAR, BAHTİYAR, BİROL, CAMİ, LİMON, NEŞE, RÜMEYSA, SEVİNÇ, UYGUN, YAYLA, YELİZ, YILDIZHAN, İLKAY sk bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE sk bölgelerinde 27/11/2026 10:00:00 - 27/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah EYALET, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, KUYTU, MEVLÜT BAKIRTAŞ, SUADİYE, ÇAKIR, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 27/11/2026 10:00:00 - 27/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BAHARİYE, CANDAR, EVREN, EYALET, GEYLANİ, KANUNİ, KARAŞAHİN, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, YUVA, ÜSKÜP sk bölgelerinde 27/11/2026 10:00:00 - 27/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah AYBEY, CANDAR, EYALET, GEYLANİ, RİDANİYE sk bölgelerinde 28/11/2026 09:00:00 - 28/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-27 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 114., 114/1., 116., 117., 118., 120., 121., 122., 123., 124., BAĞ İÇİ, RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / VELİEFENDİ mah 114., 293., 294., 295., 296., 75/13., 75/14., 75/2., 75/4. sk / ÇIRPICI mah 304., 75/2., RÜSTEM BALKAN, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ARA, YEŞİLYOL G sk bölgelerinde 27/11/2026 08:00:00 - 27/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah AKASYA sk / VELİEFENDİ mah 277., 278., 279., G/2., HAKŞİNAZ, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL, YEŞİLYOL E sk / ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 1. TAŞOCAĞI (G/1), 2. TAŞOCAĞI, 298., 299., 3. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), 302., 306., MODABAĞ 1, MODABAĞ 1 ARA, MODABAĞ A, SEFA, TAŞOCAĞI (G/2), YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL G, ÇINAR 11 sk bölgelerinde 27/11/2026 08:00:00 - 27/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-27 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE, HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah SERÇE sk bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU sk bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 09:00:00 - 17:00:00

İstanbul elektrik kesintisi 27-28 Kasım (Ümraniye, Pendik, Kağıthane, Zeytinburnu, Beykoz...)

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah AKBABA, GÖKŞİN, KIRAÇ, SELANİK sk bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 27/11/2026 10:00:00 - 27/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ (BEDAŞ)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ (AYEDAŞ)

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