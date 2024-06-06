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İstanbul Şamlar ve Polonezköy Tabiat Parkları’na giriş orman yasakları sebebiyle 15 Ekim’e kadar yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Şamlar ve Polonezköy Tabiat Parkları’na giriş orman yasakları sebebiyle 15 Ekim’e kadar yasaklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının gelmesiyle beraber orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul'da bazı ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 10 Haziran itibarıyla başlayacak olan süreç hakkında ormanlar yasak mı, hangilerinde mangal yasak 2024 araması yapılıyorken Şamlar ve Polonezköy Tabiat Parkları’na giriş merak edildi.

İstanbul'da 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan orman alanlarına yasak hakkında Belgrad, Şamlar yasak mı araması yükseldi. İstanbul Valiliği'nin yangın tehlikesi nedeniyle yeni tedbirlerler almasının ardından girişlerin yasak olduğu ormanları haberimizde derledik.

İSTANBUL'DA HANGİ ORMANLARA GİRİŞ YASAK 2024?

İstanbul Valiliği, yangınların olmaması amacıyla bazı alanlara girişleri 10 Haziran- 15 Ekim aralığında yasakladığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul’umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda; açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024  - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır. İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.

İstanbul Şamlar ve Polonezköy Tabiat Parkları’na giriş orman yasakları sebebiyle 15 Ekim’e kadar yasaklandı - 1. Resim

Aşağıda belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır. 
Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. 

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır. "

İstanbul Şamlar ve Polonezköy Tabiat Parkları’na giriş orman yasakları sebebiyle 15 Ekim’e kadar yasaklandı - 2. Resim

İSTANBUL'DA GİRİŞİ YASAK OLAN ALANLAR

Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı

Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

Adalar Büyükada Tabiat Parkı

Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

İstanbul Şamlar ve Polonezköy Tabiat Parkları’na giriş orman yasakları sebebiyle 15 Ekim’e kadar yasaklandı - 3. Resim

Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı 

Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı

Sarıyer Irmak Tabiat Parkı

Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı

Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı

Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı

Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı

Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı

İstanbul Şamlar ve Polonezköy Tabiat Parkları’na giriş orman yasakları sebebiyle 15 Ekim’e kadar yasaklandı - 4. Resim

Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı

Beykoz Göztepe Tabiat Parkı

Silivri Danamandıra Tabiat Parkı 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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