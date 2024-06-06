İstanbul Şamlar ve Polonezköy Tabiat Parkları’na giriş orman yasakları sebebiyle 15 Ekim’e kadar yasaklandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yaz aylarının gelmesiyle beraber orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul'da bazı ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 10 Haziran itibarıyla başlayacak olan süreç hakkında ormanlar yasak mı, hangilerinde mangal yasak 2024 araması yapılıyorken Şamlar ve Polonezköy Tabiat Parkları’na giriş merak edildi.
İstanbul'da 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan orman alanlarına yasak hakkında Belgrad, Şamlar yasak mı araması yükseldi. İstanbul Valiliği'nin yangın tehlikesi nedeniyle yeni tedbirlerler almasının ardından girişlerin yasak olduğu ormanları haberimizde derledik.
İSTANBUL'DA HANGİ ORMANLARA GİRİŞ YASAK 2024?
İstanbul Valiliği, yangınların olmaması amacıyla bazı alanlara girişleri 10 Haziran- 15 Ekim aralığında yasakladığını duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:
"Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul’umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır.
Bu kapsamda; açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır. İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.
Aşağıda belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır.
Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır. "
İSTANBUL'DA GİRİŞİ YASAK OLAN ALANLAR
Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı
Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı
Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı
Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı
Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı
Sarıyer Bentler Tabiat Parkı
Adalar Büyükada Tabiat Parkı
Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı
Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı
Adalar Dilburnu Tabiat Parkı
Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı
Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı
Sarıyer Irmak Tabiat Parkı
Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı
Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı
Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı
Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı
Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı
Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı
Beykoz Göztepe Tabiat Parkı
Silivri Danamandıra Tabiat Parkı
Kaynak: Türkiye Gazetesi