İstanbul'da bugün yağmur var mı? 26 Ekim İstanbul hava durumu

26 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftaya başlayan vatandaşların gündeminde İstanbul'da bugün yağmur olup olmadığı yer aldı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda gün içerisinde beklenen hava koşulları ile akşam saatlerine ilişkin tahminler dikkat çekiyor. Peki, İstanbul'da bugün yağmur var mı, sağanak ne zaman başlayacak? İşte 26 Ekim İstanbul hava durumu ve Meteorolojinin güncel tahminleri...

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İstanbul'da 26 Ekim Pazartesi günü hava durumu, haftanın ilk iş gününde dışarı çıkacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yeni hava tahmin raporunu yayımlarken İstanbul'da bugün yağmur yağıp yağmayacağı gündemde.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 26 Ekim Pazartesi günü gündüz saatlerinde yağmur beklenmiyor. Kent genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren gökyüzünde bulutlu hava hakim olurken gün içerisinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. İstanbul'da günün büyük bölümünde yağışsız hava koşulları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için "Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor." tahmininde bulundu. Bununla birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde yağış bekleniyor.

İstanbulda bugün yağmur var mı? 26 Ekim İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesini bekliyor. Rüzgar hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava koşulları öne çıkarken 27 Ekim Salı günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Salı günüyle birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbulda bugün yağmur var mı? 26 Ekim İstanbul hava durumu

26 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

26 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının en yüksek 20 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yaklaşık 14-15 derece olan sıcaklıkların öğle saatlerinde yükselerek 19-20 dereceye ulaşması öngörülüyor. Kent genelinde bulutlu havanın hakim olduğu gün boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Öğleden sonra sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi, akşam saatlerinde ise 17-18 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

İstanbulda bugün yağmur var mı? 26 Ekim İstanbul hava durumu

İstanbul'da 27 Ekim Salı günü hava sıcaklığının gerilemesi ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Güncel tahminlere göre salı günü sabah saatlerinde yağış ihtimali artarken öğleden sonra bulutlu hava öne çıkacak. 28 Ekim Çarşamba günü ise en yüksek sıcaklığın yaklaşık 17 derece olması ve yer yer sağanak geçişlerinin görülmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli rüzgar uyarısı nedeniyle vatandaşların özellikle ulaşım planlarında hava koşullarını dikkate almaları önem taşıyor.

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