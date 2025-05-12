İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs Pazartesi İSKİ su kesintisi sorgulama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Mayıs bugün İstanbul genelinde bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağı bilgisini paylaştı. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacaktır.

İSKİ İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar su kesintilerini büyük bir ilgiyle takip etmektedir.

İSKİ tarafından yapılan duyurulara göre, şehrin farklı bölgelerinde plan veya olağanüstü durumlar sebebiyle su kesintileri yaşanabilmektedir. Hangi mahallele de su kesilecek ve sular ne zaman gelecek soruları, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı bölgelerde planlı su kesintileri olacağını duyurdu.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İSKİ İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek. Her iki yaka için ilçeler ve mahalleler sorgulaması her iki yakada oturan İstanbullular tarafından sorgulanmaya başladı. Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer aldı.

Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecektir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Terkos-İkitelli isale hattında iyileştirme ve bağlantı çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Arnavutköy ilçesinde; Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Nakkaş ve Kızılcıali mahalleleri. Esenyurt ilçesinde; Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri. Başakşehir ilçesinde; Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri. Avcılar ilçesinde; Yeşilkent ve Tahtakale mahalleleri. Küçükçekmece ilçesinde; Yarımburgaz Mahallesi, Büyükçekmece ilçesinde; Karaağaç Mahallesi."

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI