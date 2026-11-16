İsviçre-İskoçya maçı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde grup aşamasının son haftasında oynanacak karşılaşmalar arasında yer alıyor. İsviçre'nin sahasında ağırlayacağı İskoçya karşısındaki mücadele öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.

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UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nda İsviçre ile İskoçya karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Murat Yakın yönetimindeki ev sahibi ekip, grup liderliğini garantilerken İskoçya yükselme play-off'una katılma şansını korumaya çalışıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın son durumu belli oldu.

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak İsviçre-İskoçya maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. B Ligi 1. Grup'un altıncı hafta karşılaşması, İsviçre'nin St. Gallen kentindeki Berit Sitterstadion'da gerçekleştirilecek. İsviçre, kendi sahasında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken İskoçya son maçından galibiyetle ayrılarak ikinci sıraya yükselme şansını değerlendirmek istiyor.

İsviçre-İskoçya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

İsviçre-İskoçya karşılaşması A Para kanalından canlı ve şifresiz izlenebilecek. Ancak Maçın başlangıç saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak duyuruldu. İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 13 puana ulaştı. Grubun ikinci sırasında 8 puanla Slovenya, üçüncü sırasında ise 7 puanla İskoçya bulunuyor.

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