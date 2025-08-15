İzmir planlı elektrik kesintisi listesi 15-16 Ağustos: Buca’da elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik İzmir genelinde iki gün boyunca sürecek bakım ve yenileme çalışmaları için planlı elektrik kesintisi takvimini duyurdu. 15 ve 16 Ağustos’ta Buca, Bayraklı, Bergama, Bornova, Foça, Çeşme ve diğer ilçelerde yüzlerce haneyi etkileyecek enerji kesintileri yapılacak. İzmir elektrik kesintisi sorgulama yapan vatandaşlar hangi mahallelerde kesinti olacağını araştırıyor.

İZMİR PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir’de 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde, Gediz Elektrik tarafından yürütülecek şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Şehir genelinde yapılacak çalışmalarda Buca, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çeşme, Foça, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Aliağa ilçelerinde farklı saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

Buca’da kesinti 16 Ağustos Cumartesi günü Doğancılar Mahallesi’nde saat 10.00 ile 13.00 arasında olacak. Bayraklı’da ise 15 Ağustos’ta Doğançay Mahallesi Atatürk bölgesi ile Osmangazi ve Tepekule mahallelerinin bazı sokaklarında 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesilecek.

GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16 AĞUSTOS

Gediz Elektrik’in yayımladığı planlı kesinti programına göre, 15 Ağustos Cuma ve 16 Ağustos Cumartesi günleri İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

15 Ağustos’ta Bayraklı, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Aliağa ilçelerinde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar süren kesintiler olacak. Bazı bölgelerde bakım çalışmaları 8 saate kadar uzayacak.

16 Ağustos’ta ise Buca, Bergama, Bornova, Çeşme, Foça, Kemalpaşa ve Aliağa ilçeleri bakım programında yer aldı. Foça ve Bergama’daki elektrik kesintileri uzun süreli olacak.

15 AĞUSTOS 2025

BAYRAKLI Doğançay Mah. (Atatürk) | 09:00-15:00

BAYRAKLI Osmangazi, Tepekule (611, 608, 610, 612, 601, 616, Hasan Bağıra 609. Sk.) | 09:00-15:00

BAYRAKLI Osmangazi, Tepekule (616/1, 616/2, 601. Sk.) | 09:00-15:00

GÜZELBAHÇE Maltepe Mah. (Mithatpaşa Cd. ve çevre sokaklar) | 06:00-10:00

KARŞIYAKA | 09:00-14:00

KEMALPAŞA Ansızca, Kuyucak, Ulucak İstiklal | 09:00-11:00

KEMALPAŞA Yenmiş, Aşağı Yenmiş, Kemalpaşa OSB | 11:00-13:00

KEMALPAŞA Akalan | 14:00-16:00

ALİAĞA Çakmaklı Mah. | 09:00-17:00

16 AĞUSTOS 2025