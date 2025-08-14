Planlı su kesintisi İzmir: 14 Ağustos İZSU kesinti ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU’nun yaptığı açıklamaya göre 14 Ağustos’ta ana boru arızaları, bakım onarım çalışmaları ve su kaynaklarındaki sorunlar nedeniyle çeşitli ilçelerde planlı su kesintisi yaşanıyor. İZSU kesinti sorgulama yapan vatandaşlar Ödemiş, Urla ve Torbalı'da suların geleceği saati merak ediyor.

PLANLI SU KESİNTİSİ İZMİR

14 Ağustos 2025’te İzmir genelinde farklı ilçelerde su kesintileri olacak. İZSU’nun resmi açıklamasına göre, kesintilerin büyük bölümü ana boru arızaları, pompa arızaları, bağlantı çalışmaları ve elektrik bakım onarımlarından kaynaklı.

İZSU KESİNTİ 14 AĞUSTOS

Ödemiş - Bademli, Bıçakçı, Birgi, Bucak, Cevizalan, Demircili, Gerçekli, Hacıhasan, Karadoğan, Kutlubeyler, Pirinççi, Üçkonak, Yeniceköy

Kesinti süresi: 09.00 - 17.00





Ödemiş - Mescitli

Kesinti süresi: 13 Ağustos 21.27 - 14 Ağustos 14.00





Urla - Altıntaş, Yaka

Kesinti süresi: 09.00 - 12.00





Urla - Kalabak, Şirinkent, Yenice

Kesinti süresi: 08.00 - 11.00





Torbalı - Tepeköy

Kesinti süresi: 07.35 - 11.00

İZMİR’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir planlı su kesintisi kapsamında Ödemiş, Urla ve Torbalı bölgelerinde suların öğle ve akşam saatleri arasında kademeli olarak gelmesi bekleniyor. Ödemiş’in Mescitli Mahallesi’nde 14.00’te, Bademli ve çevresinde 17.00’de suyun verilmesi planlanıyor.

Urla’da 11.00 ile 12.00 arasında kesintilerin sona ermesi öngörülüyor. Torbalı Tepeköy’de ise suyun 11.00’de yeniden akması bekleniyor.