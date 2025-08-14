Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ASKİ su kesintisi listesini paylaştı!: Ankaralılar dikkat, 5 ilçe için uyarı verildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ASKİ su kesintisi listesini paylaştı!: Ankaralılar dikkat, 5 ilçe için uyarı verildi! Ankara&#039;da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su kesintileriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı Buna göre, bugün Ankara'nın 5 ilçeside su kesintisi gerçekleşecektir.. ASKİ, kesintilerden etkilenecek bölgelerin listesini tek tek paylaştı. Peki, Ankara'da sular ne zaman İşte tüm ayrıntılar...

ASKİ su kesintisi listesi, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından en çok araştırdığı konulardan biridir. Özellikle yaz aylarında su ihtiyacının artmasıyla yaşanan kesintiler, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar....

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

14 Ağustos Perşembe günü Ankara'nın Çubuk, Altındağ, Çankaya, Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde su kesintisi gerçekleşecektir.  

Ankara su kesintilerinin ne zaman geleceğine dair detaylı bilgiye ulaşmak için ASKİ'nin internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİ LİSTESİNİ PAYLAŞTI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 13.08.2025 15:30:00
Tamir Tarihi: 13.08.2025 19:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ŞEYH ŞAMİL BULVARINDA MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ŞEYH ŞAMİL BULVARINA BAĞLI SOKAKLAR

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 14.08.2025 02:10:00
Tamir Tarihi: 14.08.2025 10:00:00
Detay: Gültepe mahallesi 2055.Sokak içinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Gültepe mahallesinin bir kısmı ( Toki Blokları )

Arıza Tarihi: 14.08.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 14.08.2025 14:00:00
Detay: Ulubey Mahallesi 885 sokak içerisinde yol açma çalışması sırasında içme suyu şebeke hattımıza hasar verilmesi sonucu plansız su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Ulubey Mahallesinin bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.08.2025 02:15:00
Tamir Tarihi: 14.08.2025 08:00:00
Detay: Çankaya ilçesi birlik mahallesi 392 cadde ile 483 sokak köşede meydana gelen 400’lük içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Birlik mahallesi, kırkkonaklar mahallesi ve civarı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 14.08.2025 08:15:00
Tamir Tarihi: 14.08.2025 13:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Boztepe Yolu Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Boztepe Yolu Sokak Pınar 2-3 Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı,

POLATLI

Arıza Tarihi: 14.08.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 14.08.2025 13:00:00
Detay: Plansız su kesintisi: Polatlı İlçesi: Şentepe Mahallesi Çeçenistan Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şentepe mah, Esentepe Mah Gülveren Mah Bir Bölümü

