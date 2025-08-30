Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir su kesintisi 32 saat sürecek! Çiğli, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı ve Gaziemir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 32 saat sürecek! Çiğli, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı ve Gaziemir’de sular ne zaman gelecek?
İzmir’in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintisi duyuruldu. İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, Menemen Yahşelli hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent genelinde geniş çaplı bir kesinti uygulanacak. 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00’de başlayacak olan kesinti 32 saat sürecek. Çiğli, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı ve Gaziemir’de sular ne zaman gelecek sorgulanıyor.

İzmir su kesintisi 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında İZSU tarafından yapılan duyuru ile beraber başlatıldı. Bugün itibarıyla başlayan İzmir su kesintisi tam 32 saat boyunca devam edecek. Çiğli, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı ve Gaziemir’de sular ne zaman gelecek İZSU tarafından açıklandı.

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir’de 32 saat sürecek geniş çaplı bir su kesintisi yaşanacak. Menemen Yahşelli hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent genelinde birçok ilçede su akışı duracak. Kesinti 30 Ağustos 2025 saat 21.00’de başlayacak ve 1 Eylül 2025 saat 05.00’te sona erecek.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU’nun açıklamasına göre suların 1 Eylül sabahında verilmesi planlanıyor. 1 Eylül 2025 saat 05.00’te Çiğli, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı ve Gaziemir’de sular yeniden gelecek.

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Çiğli ilçesinin tamamında kesinti uygulanacak. İZSU tarafından vatandaşların tedbirli olması istendi.

BORNOVA SU KESİNTİSİ

Bornova genelinde 32 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

Karşıyaka’da tüm mahalleler kesintiden etkilenecek.

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Bayraklı ilçesinin tamamında 32 saat sular kesilecek.

GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

Gaziemir ilçesinde de su kesintisi uygulanacak, sular 1 Eylül’de kademeli olarak gelecek.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Vatandaşlar güncel bilgilere ve kesinti detaylarına İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. İZSU kesinti sorgulamahttps://www.izsu.gov.tr/tr/SuKesintileri/SuKesintisiBilgileri/22 adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

