İzmir'deki saldırıyı kim düzenledi? 8 Eylül Balçova saldırısında son durum

İzmir’in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı öğrenildi.

İZMİR SALDIRISINI KİM DÜZENLEDİ?

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi.

16 yaşında Eren Bigül isimli bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

Olayı gerçekleştiren Eren Bigül’ün yaralı olarak yakalandığı, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi verilmiştir.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Yerlikaya şehitlerin kimliklerini açıkladı:

‎"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."