İzmir su kesintisi 26 Kasım 2026 tarihli arıza ve kesinti listesi açıklandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan bilgilere göre Bayraklı, Buca, Karşıyaka, Konak ve diğer ilçelerde meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle bazı mahallelere geçici olarak su verilemiyor.

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İzmir'de ana boru, vana ve branşman arızaları nedeniyle yaşanan su kesintilerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Karaburun, Menderes, Seferihisar ve Ödemiş ilçelerindeki bazı mahallelerin de etkilendiği kesintilerin tahmini bitiş saatleri İZSU tarafından paylaşıldı.

İZSU 26 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İZSU'nun 26 Kasım 2026 Perşembe gününe ilişkin su kesintisi kayıtlarına göre İzmir'in sekiz ilçesinde şebeke arızaları ve bağlantı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Bayraklı'da vana, Konak'ta branşman, Buca, Karaburun, Menderes ve Ödemiş'te ise ana boru arızaları nedeniyle bazı mahallelere su verilemiyor. Karşıyaka'da bağlantı çalışması yürütülürken Seferihisar'da başka bir kurumun su şebekesine zarar vermesi nedeniyle kesinti uygulanıyor.

İZSU duyurdu! 26 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Çay, Çiçek, Tepekule

Kesinti saatleri: 09.39-11.39

Kesinti nedeni: Vana arızası

BUCA SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalle: Gaziler

Kesinti saatleri: 09.40-12.00

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

Etkilenen mahalle: Yaylacık

Kesinti saatleri: 07.00-12.00

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

KARABURUN SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalle: Saip

Kesinti saatleri: 09.19-12.00

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Alaybey, Tuna

Kesinti saatleri: 09.10-10.10

Kesinti nedeni: Bağlantı çalışması

KONAK SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalleler: Akdeniz, Konak

Kesinti saatleri: 09.38-12.38

Kesinti nedeni: Branşman arızası

MENDERES SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalle: Gümüldür Cumhuriyet

Kesinti saatleri: 08.48-13.11

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

Etkilenen mahalleler: Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet

Kesinti saatleri: 07.35-10.35

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalle: Düzce

Kesinti saatleri: 08.55-12.00

Kesinti nedeni: Başka kurumun şebekeye zarar vermesi

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalle: Küçükavulcuk

Kesinti saatleri: 09.00-12.00

Kesinti nedeni: Ana boru arızası

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