İZSU duyurdu! 26 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir su kesintisi 26 Kasım 2026 tarihli arıza ve kesinti listesi açıklandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan bilgilere göre Bayraklı, Buca, Karşıyaka, Konak ve diğer ilçelerde meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle bazı mahallelere geçici olarak su verilemiyor.
İzmir'de ana boru, vana ve branşman arızaları nedeniyle yaşanan su kesintilerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Karaburun, Menderes, Seferihisar ve Ödemiş ilçelerindeki bazı mahallelerin de etkilendiği kesintilerin tahmini bitiş saatleri İZSU tarafından paylaşıldı.
İZSU 26 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ PROGRAMI
İZSU'nun 26 Kasım 2026 Perşembe gününe ilişkin su kesintisi kayıtlarına göre İzmir'in sekiz ilçesinde şebeke arızaları ve bağlantı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Bayraklı'da vana, Konak'ta branşman, Buca, Karaburun, Menderes ve Ödemiş'te ise ana boru arızaları nedeniyle bazı mahallelere su verilemiyor. Karşıyaka'da bağlantı çalışması yürütülürken Seferihisar'da başka bir kurumun su şebekesine zarar vermesi nedeniyle kesinti uygulanıyor.
İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Çay, Çiçek, Tepekule
Kesinti saatleri: 09.39-11.39
Kesinti nedeni: Vana arızası
BUCA SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalle: Gaziler
Kesinti saatleri: 09.40-12.00
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
Etkilenen mahalle: Yaylacık
Kesinti saatleri: 07.00-12.00
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
KARABURUN SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalle: Saip
Kesinti saatleri: 09.19-12.00
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Alaybey, Tuna
Kesinti saatleri: 09.10-10.10
Kesinti nedeni: Bağlantı çalışması
KONAK SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalleler: Akdeniz, Konak
Kesinti saatleri: 09.38-12.38
Kesinti nedeni: Branşman arızası
MENDERES SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalle: Gümüldür Cumhuriyet
Kesinti saatleri: 08.48-13.11
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
Etkilenen mahalleler: Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet
Kesinti saatleri: 07.35-10.35
Kesinti nedeni: Ana boru arızası
SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalle: Düzce
Kesinti saatleri: 08.55-12.00
Kesinti nedeni: Başka kurumun şebekeye zarar vermesi
ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Etkilenen mahalle: Küçükavulcuk
Kesinti saatleri: 09.00-12.00
Kesinti nedeni: Ana boru arızası