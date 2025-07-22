İZSU su kesintisi! İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir'de Konak Üçyol Metro İstasyonu bağlantı çalışmaları nedeniyle 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşanıyor. İZSU su kesintisi arıza sorgulama kontrol edilirken 22-23 Temmuz İzmir'de su kesintisi bitiş saati merak ediliyor.

22-23 Temmuz İzmir su kesintisi yaşayan vatandaşlar İZSU su kesintisi sorgulama üzerinden İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek sorguluyor.

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

İzmir’de su kesintisi son dakika gelişmeleri takip ediliyor.

İZSU, 22 Temmuz 2025 Salı günü saat 09:00’dan 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09:00’a kadar Konak ilçesindeki 17 mahallede su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Kesintinin nedeni, Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları olarak belirtildi. Etkilenecek mahalleler arasında Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı bulunuyor.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İZSU’nun açıklamasına göre, Konak’taki su kesintisi 22 Temmuz 2025 Salı günü saat 09.00’da başlayacak ve 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 09.00’da sona erecek. Toplam 24 saat sürecek bu kesinti, Üçyol Metro İstasyonu’nun altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanıyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER 22-23 TEMMUZ

22-23 Temmuz 2025 tarihlerinde Konak’taki Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.