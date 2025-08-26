Karabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesi başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu ön eleme turlarında play-off heyecanı devam ediyor. Turun ilk maçında Ferencvaros’u deplasmanda geriye düşmesine rağmen 3-1 yenen Karabağ, gruplara kalmak istiyor.

Peki, Karabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverler tarafından merak ediliyor.

KARABAĞ - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'ın güçlü takımlarından Ferencvaros'u konuk ediyor. 26 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 19.45'te çalacak.

Mücadele TRT Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın galibi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma şansını elde edecek.

FERENCVAROS KARABAĞ'IN YILDIZINI KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde Ferencvaros, Karabağ'ın orta saha oyuncusu Marko Yankoviç’e talip oldu. Macaristan ekibi geçtiğimiz yıldan bu yana Yankoviç'i kadrosuna katmak istese de yıldız futbolcu Karabağ'da kalmayı tercih etti.

Ferencvaros'un Karabağlı orta saha oyuncusu için yeni bir teklif yapacağı tahmin ediliyor.