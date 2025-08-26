Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Karabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesi başlıyor

Karabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesi başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesi başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi, Karabağ, Ferencvaros, Play-off Turu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Karabağ, Ferencvaros’u konuk edecek. İlk maçı 3-1 kazanan Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverler, "Karabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu ön eleme turlarında play-off heyecanı devam ediyor. Turun ilk maçında Ferencvaros’u deplasmanda geriye düşmesine rağmen 3-1 yenen Karabağ, gruplara kalmak istiyor.

Peki, Karabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Karabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesi başlıyor - 1. Resim

KARABAĞ - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'ın güçlü takımlarından Ferencvaros'u konuk ediyor. 26 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 19.45'te çalacak.

Mücadele TRT Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın galibi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma şansını elde edecek.

Karabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesi başlıyor - 2. Resim

FERENCVAROS KARABAĞ'IN YILDIZINI KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde Ferencvaros, Karabağ'ın orta saha oyuncusu Marko Yankoviç’e talip oldu. Macaristan ekibi geçtiğimiz yıldan bu yana Yankoviç'i kadrosuna katmak istese de yıldız futbolcu Karabağ'da kalmayı tercih etti.

Ferencvaros'un Karabağlı orta saha oyuncusu için yeni bir teklif yapacağı tahmin ediliyor.

Karabağ - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesi başlıyor - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajıKasalarca domatesi çöpe döktüler! Görüntüler tepki çekmişti, Bakanlıktan açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Wolverhampton - West Ham United maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - HaberlerWolverhampton - West Ham United maçı hangi kanalda, nereden izlenir?Kairat - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı şifresiz yayınlanacak! - HaberlerKairat - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı şifresiz yayınlanacak!Şifresiz yayınlanacak! Sturm Graz - Bodo Glimt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - HaberlerŞifresiz yayınlanacak! Sturm Graz - Bodo Glimt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?TEV burs başvurusu ne zaman, şartları neler? - HaberlerTEV burs başvurusu ne zaman, şartları neler?Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde geri sayım - HaberlerBenfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde geri sayımYarıyıl tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi - HaberlerYarıyıl tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...