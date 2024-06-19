Kargo şirketleri bugün (19 Haziran) kapalı olurken yarın hizmet vermeye devam edecek

Kurban bayramı dolayısıyla kargo şirketleri faaliyetlerine devam etmiyorken gönderi bekleyenler kargolar bugün açık mı, ne zaman açılacak aramasını yapmaya başladı. Resmi tatil olması sebebiyle 3 gündür hizmet vermeyen Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express kargolarının açılacağı tarih…

16 Haziran’da başlayan Kurban bayramında kargolar hizmet vermeyi durdururken vatandaşlar bugün ve yarın kargolar çalışıyor mu araştırmaya başladı. PTT ile işlem gerçekleştirecek olanlar bugün kargoların açık olup olmadığını merak ediyor.

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI?

19 Haziran günü Kurban bayramının son günü olması sebebiyle kargolar hizmet vermeyecek. Bayramların resmi tatil olmasından dolayı kargo şirketleri kapalı olacak. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 20 Haziran Perşembe gününden itibaren hizmet alabilecek.

TRENDYOL EXPRESS BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol Express ile gönderim yapacak olanlar ve kargo bekleyenler bugün resmi tatil olması sebebiyle hizmet alamazken yarından itibaren açık olacak olan kargo şirketlerinden hizmet alabilecek.