Kasım ara tatili ne zaman?2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil günleri

Okulların açılmasına kısa süre kala, öğrenciler ve veliler tatil dönemlerini planlamak için gözlerini MEB’in duyurduğu eğitim öğretim yılı takvimine çevirdi. Kasım ayında yapılacak ara tatil, yılın ilk mola dönemi olurken sömestr tatili ve yaz tatilinin tarihleri de belli oldu. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair tüm tatil günleri…

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren bir hafta boyunca dinlenme fırsatı bulacak.

Kasım ara tatili, 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönemin son günü ve yarıyıl tatili günleri belli oldu. Buna göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 16 Ocak Cuma günü sona erecek ve yeni yıl tatili i 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 2 haftalık tatilin ardından öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem dersleriyle yeniden okullara dönecek.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL GÜNLERİ

İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2026 Ramazan Bayramı Tatili:

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı Tatili:

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

Resmi tatiller:

29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı;