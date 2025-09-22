Kasım ara tatili ne zaman, yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB tatil takvimi

Kasım ara tatili ne zaman, yarıyıl tatiline kaç gün kaldı merak ediliyor. 2025-2026 eğitim yılı takvimiyle birlikte öğrenciler, ders programlarını ve tatil planlarını önceden organize ederek verimli bir dönem geçirme fırsatı yakalayacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlarken öğrenciler kısa bir ara tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvime göre, birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte tatil süresi toplam 9 gün olacak.

YARIYIL TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından sömestir tatili başlayacak. 2025-2026 eğitim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve veliler tatil için planlarını şimdiden yapmaya başladı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.

2025-2026 MEB TATİL TAKVİMİ

Okulların açılışı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Okul öncesi ve 1. sınıf uyum eğitimleri: 1-5 Eylül 2025

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Yaz tatili: 26 Haziran 2026 Cuma