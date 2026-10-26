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Kasıma ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026-2027 1. ara tatil tarihleri

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Kasıma ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026-2027 1. ara tatil tarihleri
Başlık ResmiKasıma ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026-2027 1. ara tatil tarihleri

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşırken Kasım tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri öğrenci ve velilerin gündeminde. MEB çalışma takvimine göre uygulanacak 1. ara tatilin hangi gün başlayacağı ve toplam kaç gün süreceği araştırılıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde dersler devam ederken gözler Kasım ayında uygulanacak ara tatil takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takviminde birinci dönem ara tatili, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatili için tarihler netleşti. Öğrenciler ve veliler Kasım ara tatilinin başlayacağı günü ve hafta sonlarıyla birlikte toplam tatil süresini merak ediyor.

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Kasım ayındaki ara tatil de birinci dönemin ortasında uygulanacak.

Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonuna girecek, 16 Kasım Pazartesi günü ise resmi ara tatil dönemi başlayacak. Ara tatilin 20 Kasım Cuma günü sona ermesinin ardından 21 ve 22 Kasım hafta sonu olacak. Böylece öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak.

Kasıma ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026-2027 1. ara tatil tarihleri
Başlık ResmiKasıma ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026-2027 1. ara tatil tarihleri

KASIM ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB çalışma takvimine göre Kasım ara tatili 5 iş günü sürecek. Ancak 14-15 Kasım ile 21-22 Kasım hafta sonlarının da tatil dönemine eklenmesiyle öğrenciler açısından okuldan uzak kalınan süre toplam 9 güne çıkacak. Bu nedenle 13 Kasım Cuma günü derslerin bitmesinden sonra başlayan dinlenme dönemi 23 Kasım Pazartesi sabahına kadar devam edecek.

2026-2027 eğitim öğretim takviminde yılın diğer tatil tarihleri de belli durumda. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat Pazartesi başlayacak ve ikinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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