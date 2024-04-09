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Kayseri'de bayram namazı saati Yahyalı'da 06.40'ta Bünyan'da ise 06.38'de olarak açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayseri Yahyalı Bünyan bayram namazı saat kaçta? Kayseri Bünyan ve Yahyalı bayram namazı saatleri oldukça merak ediliyordu. Kayseri halkı 10 Nisan bayram sabahında bayram namazını hangi ilçede hangi saatlerde kılacak? İşte detaylar...

Kayseri'nin Bünyan ve Yahyalı ilçelerindeki bayram namazı saatleri merakla beklenen detaylar arasındaydı. 10 Nisan bayram sabahı Kayseri halkı hangi ilçede saat kaçta bayram namazını kılacaklarını merak ediyorlardı.

Kayseri halkı bayram namazını Yahyalı'da 06.40'ta Bünyan'da ise 06.38'de kılacak - 1. Resim

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet'in açıkladığı resmi bilgilere göre, Yahyalı'da bayram namazı saat 06:40'ta kılınacakken, Bünyan ilçesinde ise bayram namazı 06:38'de kılınacak. 

Erken saatlerde gerçekleşecek bayram namazının ardından vatandaşlar bayramın ilk gününü aileleriyle birlikte geçirip ardından diğer bayram aktivitelerine de katılabilecekler.

Türkiye Gazetesi takvimine görebayram namazı Kayseri ilinde 06.49 saatinde kılınacak. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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