Kayseri'de bayram namazı saati Yahyalı'da 06.40'ta Bünyan'da ise 06.38'de olarak açıklandı

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 18:05 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 18:06 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kayseri Yahyalı Bünyan bayram namazı saat kaçta? Kayseri Bünyan ve Yahyalı bayram namazı saatleri oldukça merak ediliyordu. Kayseri halkı 10 Nisan bayram sabahında bayram namazını hangi ilçede hangi saatlerde kılacak? İşte detaylar...