Keçiören elektrik kesintisi sorgulama! Ankara Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek?

Keçiören'de meydana gelen elektrik kesintisi sonrası birçok kişi "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Kesintinin hangi saatlerde son bulacağı bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Ankara'nın Keçiören ilçeside bugün 23 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır. Buna göre şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle sabah saatlerinde kesilen elektriklerin kısa süre içinde geri gelmesi bekleniyor.

Şu anda Keçiören'de çalışmalar devam ediyor. Detaylı bilgiye sahip olmak için Başkent EDAŞ'ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.