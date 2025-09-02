Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Keçiören elektrik kesintisi sorgulama! Ankara Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek?

Keçiören elektrik kesintisi sorgulama! Ankara Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Keçiören elektrik kesintisi sorgulama! Ankara Keçiören&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde elektrik kesitisi yaşayan vatandaşlar, "Keçiören'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle kesilen elektriklerin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu.

Keçiören'de meydana gelen elektrik kesintisi sonrası birçok kişi "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Kesintinin hangi saatlerde son bulacağı bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Ankara'nın Keçiören ilçeside bugün 23 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır. Buna göre şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle sabah saatlerinde kesilen elektriklerin kısa süre içinde geri gelmesi bekleniyor.

Şu anda Keçiören'de çalışmalar devam ediyor. Detaylı bilgiye sahip olmak için Başkent EDAŞ'ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

