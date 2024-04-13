Kefaret orucu hakkında bilinmesi gerekenler
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kefaret Orucu Nedir? Kefaret Orucu Var Mı? Kefaret Orucu Hangi Durumlarda Gerekli Olur, Hangi Durumlarda Gerekli Olmaz? Kefaret Orucu Nasıl Tutulur? Kefaret orucu hakkında bilmeniz gerekenler...
Ramazan ayı biz Müslümanlar için oruç ibadetlerimizi gerçekleştirebilmenin en güzel zamanıdır. Kefaret orucu, Ramazan ayında bilerek orucu bozmaktan kaynaklı bir durumdur.Bu kefarete sebep olan nedenler nedir? Kefaret orucunu kaç gün tutulmalıdır? Kefaret orucu hangi durumlarda gerekli olmaktadır?
KEFARET ORUCU NEDİR?
Kefaret kelimesi “örtmek, gizlemek, inkâr etmek” anlamına gelen bir kelime olan “Küfr” kelimesinden ortaya çıkmıştır. Ramazan ayında tutulan orucun sağlık veya geçerli bir sebep olmaksızın, bilerek ve isteyerek bozulması sonucunda o günkü oruç yerine kefaret orucu tutulması yükümlülüğüne denir.
ORUCU BOZUP KEFARET GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?
KEFARET ORUCU VAR MI?
Kefaret orucu elbette vardır. Geceden niyet edilip sonrasında bilerek ve isteyerek bozulmasına kefaret gerekmektedir. Kütüb-i Sitte’de Buhari’de, Müslim’de, Ebu Davud’da, Tirmiz’de ve Nesai’de kefaret konusu mevcuttur. Bizler de hadisler ışığında bu konuya bakalım.
Bir kimse, Peygamber efendimize gelerek, (Helak oldum ya Resulallah) dedi. Peygamber efendimiz, ne olduğunu sordu. O da Ramazan orucunu kasten bozduğunu söyledi. Peygamber efendimiz, bir köle azat etmesini bildirdi. Kölesi olmadığını bildirince, aralıksız iki ay oruç tutmasını emretti. Bunu da yapamayacağını bildirince, fakir doyurmasını bildirdi.
Peygamber efendimizin bildirdiği hükmü kabul etmeyen, Allahüteâlânın emrini kabul etmemiş olur. Çünkü Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]
KEFARET ORUCU NASIL TUTULUR?
Kefaret orucu, 60 günlük kefaret ve 1 günlük kaza orucu olmak üzere 61 gün olarak tutulmaktadır. Peki akıllara gelen ilk sorulardan biri “Bir günden fazla kefaret orucumuz varsa o zaman kefaret orucu nasıl olacaktır?”şeklindedir. Birden fazla kefaretimiz varsa ve ilk kefaret yapılmamış ise 60 günlük kefaret tutulur ve ardından kaç günlük tutulmayan oruç varsa onun kazası yapılır bu sayede kefaret orucu tutulmuş olur. Ancak ilk kefaret yapıldı ve kefaret orucu ihya edildi ise sonrasında bir daha kefarete düşülmüşse o zaman yeniden 61 günlü kefaret orucu tutulması gerekmektedir.
Ramazan ayı orucunun hiçbirini hiç tutmadığında 30 güne karşılık 30 gün tutacaktır ancak Ramazan orucunu tutarken bilerek isteyerek bozulması sonucunda 61 günlük kefaret orucu tutulması gerekir.
İkinci bir husus da kefaret orucu tek seferde mi yoksa parça parça mı tutulmalıdır. 61 günlük orucu zorunluluk olmadığı sürece tek seferde tutulmalıdır. Ancak kadınların adet dönemlerinde oruç tutamayacakları için o dönemlerde ara verilip sonrasında yeniden kefaret orucuna devam edilir. Bu gibi nedenler yoksa kefaret orucu tek seferde tutulur ve 61 gün bitirilir.
KEFARET ORUCU TUTULAMAMA DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?
Kefaret orucu olup sağlık veya yaşlılık nedeni ile tutamayacak kişiler fidye ödemesi gereklidir. 60 günlük kefaret orucunu tutamayan kişi, 60 fakiri bir günde sabah ve akşam olmak üzere doyurmalıdır. 60 fakiri aynı günde doyurması zorunlu değildir. İstenirse tek bir fakiri 60 gün boyunca sabah ve akşam doyurabiliriz. Ya da 120 gün tek öğün doyurabilir.
“Peki, ya illaki fakire yemek mi vermeliyiz yoksa sadece yemeğe karşılık gelen para, altın da verebilir miyiz?”sorusu bugün için önemli sorulardan biridir. Elbette yemek yerine geçecek, yemeği satın alabilecek para veya altın fakire verilebilir ama burada önemli ve unutulmaması gereken nokta da şudur: Para verileceği zaman, 60 günlük para tek seferde verilemez, para fakire günü gününe verilmelidir. Tek seferde verilirse o verilen miktar 60 gün için verilmiş olsa dahi bir günlük miktar olarak geçmektedir.
Fidye verilmesi zorunluluğu maddi açıdan zengin olan Müslümanlar içindir. Eğer ki maddi açıdan zengin değilse fidye vermez, o kişi sadece dua eder.
Kaynak: Türkiye Gazetesi