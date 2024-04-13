Kefaret orucu hakkında bilinmesi gerekenler

Kefaret Orucu Nedir? Kefaret Orucu Var Mı? Kefaret Orucu Hangi Durumlarda Gerekli Olur, Hangi Durumlarda Gerekli Olmaz? Kefaret Orucu Nasıl Tutulur? Kefaret orucu hakkında bilmeniz gerekenler...

Ramazan ayı biz Müslümanlar için oruç ibadetlerimizi gerçekleştirebilmenin en güzel zamanıdır. Kefaret orucu, Ramazan ayında bilerek orucu bozmaktan kaynaklı bir durumdur.Bu kefarete sebep olan nedenler nedir? Kefaret orucunu kaç gün tutulmalıdır? Kefaret orucu hangi durumlarda gerekli olmaktadır?

KEFARET ORUCU NEDİR?

Kefaret kelimesi “örtmek, gizlemek, inkâr etmek” anlamına gelen bir kelime olan “Küfr” kelimesinden ortaya çıkmıştır. Ramazan ayında tutulan orucun sağlık veya geçerli bir sebep olmaksızın, bilerek ve isteyerek bozulması sonucunda o günkü oruç yerine kefaret orucu tutulması yükümlülüğüne denir.

ORUCU BOZUP KEFARET GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

1- Oruçlu olduğunu bildiğin halde orucu bozmak

2- Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek

3- Ramazan’ın bir gününde, kaza gereken bir şey yaparak orucunu bozan kimsenin, bu ramazanın başka gününde de bu şeyi, nasıl olsa kefaret gerektirmiyor diye kasıtla yine yapma k

4- Oruçluyken sigara içmek

5- Gıybet, sürme çekmek ve kan aldırmak gibi, orucu bozmadığı iyi bilinen şeyden sonra, oruç bozuldu sanarak, yiyip içmek .

KEFARET ORUCU VAR MI?

Kefaret orucu elbette vardır. Geceden niyet edilip sonrasında bilerek ve isteyerek bozulmasına kefaret gerekmektedir. Kütüb-i Sitte’de Buhari’de, Müslim’de, Ebu Davud’da, Tirmiz’de ve Nesai’de kefaret konusu mevcuttur. Bizler de hadisler ışığında bu konuya bakalım.

• Hazret-i Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerif şöyledir:

Bir kimse, Peygamber efendimize gelerek, (Helak oldum ya Resulallah ) dedi. Peygamber efendimiz, ne olduğunu sordu. O da Ramazan orucunu kasten bozduğunu söyledi. Peygamber efendimiz, bir köle azat etmesini bildirdi. Kölesi olmadığını bildirince, aralıksız iki ay oruç tutmasını emretti. Bunu da yapamayacağını bildirince, fakir doyurmasını bildirdi.

• İslam âlimleri de geceden niyetli orucunu bir mazeretsiz kasten bozan kimsenin kefaret olarak, varsa bir köle azat etmesini, yoksa peş peşe 60 gün oruç tutmasını, oruç da tutamazsa, 60 fakiri doyurmasını bildirmişlerdir. ( Redd-ül Muhtar)

Peygamber efendimizin bildirdiği hükmü kabul etmeyen, Allahüteâlânın emrini kabul etmemiş olur. Çünkü Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

KEFARET ORUCU NASIL TUTULUR?

Kefaret orucu, 60 günlük kefaret ve 1 günlük kaza orucu olmak üzere 61 gün olarak tutulmaktadır. Peki akıllara gelen ilk sorulardan biri “Bir günden fazla kefaret orucumuz varsa o zaman kefaret orucu nasıl olacaktır?”şeklindedir. Birden fazla kefaretimiz varsa ve ilk kefaret yapılmamış ise 60 günlük kefaret tutulur ve ardından kaç günlük tutulmayan oruç varsa onun kazası yapılır bu sayede kefaret orucu tutulmuş olur. Ancak ilk kefaret yapıldı ve kefaret orucu ihya edildi ise sonrasında bir daha kefarete düşülmüşse o zaman yeniden 61 günlü kefaret orucu tutulması gerekmektedir.

Ramazan ayı orucunun hiçbirini hiç tutmadığında 30 güne karşılık 30 gün tutacaktır ancak Ramazan orucunu tutarken bilerek isteyerek bozulması sonucunda 61 günlük kefaret orucu tutulması gerekir.

İkinci bir husus da kefaret orucu tek seferde mi yoksa parça parça mı tutulmalıdır. 61 günlük orucu zorunluluk olmadığı sürece tek seferde tutulmalıdır. Ancak kadınların adet dönemlerinde oruç tutamayacakları için o dönemlerde ara verilip sonrasında yeniden kefaret orucuna devam edilir. Bu gibi nedenler yoksa kefaret orucu tek seferde tutulur ve 61 gün bitirilir.

KEFARET ORUCU TUTULAMAMA DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Kefaret orucu olup sağlık veya yaşlılık nedeni ile tutamayacak kişiler fidye ödemesi gereklidir. 60 günlük kefaret orucunu tutamayan kişi, 60 fakiri bir günde sabah ve akşam olmak üzere doyurmalıdır. 60 fakiri aynı günde doyurması zorunlu değildir. İstenirse tek bir fakiri 60 gün boyunca sabah ve akşam doyurabiliriz. Ya da 120 gün tek öğün doyurabilir.

“Peki, ya illaki fakire yemek mi vermeliyiz yoksa sadece yemeğe karşılık gelen para, altın da verebilir miyiz?”sorusu bugün için önemli sorulardan biridir. Elbette yemek yerine geçecek, yemeği satın alabilecek para veya altın fakire verilebilir ama burada önemli ve unutulmaması gereken nokta da şudur: Para verileceği zaman, 60 günlük para tek seferde verilemez, para fakire günü gününe verilmelidir. Tek seferde verilirse o verilen miktar 60 gün için verilmiş olsa dahi bir günlük miktar olarak geçmektedir.

• (Oruç tutamayacak kadar yaşlı veya iyi olmasından ümit kesilen hasta fidye verir) Hadis-i Ş erif

• Fidye olarak, her gün için bir fıtra miktarı un, hurma veya üzüm verilir. Mesela 30 gün oruç için 53 kg un veya 105 kg hurma veya üzüm verilmesi kâfidir. Yahut bu kadar unun kıymeti kadar altın veya gümüş para, tutulamayan otuz gün orucun fidyesi olarak, bir veya birkaç fakire, Ramazan’ın başında veya sonunda verilebilir. Fakir, aldığı fidyeyi kendisi kullandığı gibi, başka birine de verebilir. Fidye verdikten sonra, oruç tutabilecek hâle gelen kimse, tutamadığı oruçlarını kaza eder. ( Nehr-ül-fâık )

• Hastalık, yaşlılık gibi bir özürden dolayı Ramazan orucunu tutamayan zenginin, bu durumu ölünceye kadar devam etse, fakirlere yemek verilmesini vasiyet eder. Velisi de onun tutamadığı her oruç için, fakire bir fıtra veya değerini verir. ( Bedâyi )

Fidye verilmesi zorunluluğu maddi açıdan zengin olan Müslümanlar içindir. Eğer ki maddi açıdan zengin değilse fidye vermez, o kişi sadece dua eder.