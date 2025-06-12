Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya neden gözaltına alındı? KeyDrop operasyonu

Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya neden gözaltına alındı? KeyDrop operasyonu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya neden gözaltına alındı? KeyDrop operasyonu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kendine Müzisyen adıyla tanınan Kemal Can Parlak ve wtcN adıyla tanınan Ferit Karakaya ve 10 yayıncı, 12 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. KeyDrop operasyonu ile gözaltına alınan Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya gözaltına alınma nedeni, tutuklanıp tutuklanmadıkları merak ediliyor.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınlarını incelemesiyle başlatılan operasyonla, Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) ve Ferit Karakaya (wtcN) gözaltına alındı. 

KEMAL CAN PARLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kemal Can Parlak, Twitch’te “Kendine Müzisyen” adıyla 2.2 milyon takipçisi olan bir yayıncı olarak KeyDrop platformunda sanal kasa açarak izleyicileriyle birlikte oyun içi eşyaları (CS2 silah kaplamaları gibi) paraya çevirdiği ve bu yolla kumar teşvik ettiği iddiasıyla 12 Haziran 2025’te gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun soruşturması kapsamında, Parlak’ın yayınlarında KeyDrop üzerinden elde edilen eşyaların gerçek paraya dönüştürüldüğü ve bu faaliyetlerin genç izleyiciler üzerinde kumar bağımlılığı riskine neden olduğu tespit edildi.

Görsel kendinemuzisyen sosyal medya hesabından alınmıştır
Görsel Kemal Can Parlak resmi sosyal medya hesabından alınmıştır.

FERİT KARAKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ferit Karakaya, Twitch’te “wtcN” adıyla 2.8 milyon takipçisi bulunuyor. Eski bir profesyonel League of Legends oyuncusu ve BBL Esports’un kurucularından biridir.

KeyDrop platformunda sanal kasa açarak kumar oynattığı ve haksız kazanç elde ettiği suçlamasıyla 12 Haziran'da gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü operasyonda, Karakaya’nın yayınlarında izleyicilerle birlikte KeyDrop kasalarından çıkan eşyaları paraya çevirdiğini ve bu süreçte kumar teşvik ettiğini ortaya koydu.

Karakaya’nın 11 şüpheliyle birlikte gözaltına alındığını ve İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiğini doğruladı. 

Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya neden gözaltına alındı? KeyDrop operasyonu - 2. Resim
Görsel Ferit Karakaya resmi sosyal medya hesabından alınmıştır.

HANGİ YAYINCILAR GÖZALTINA ALINDI?

Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya, Tolunay Ören, Duru Batır, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak ve Necati Akçay gözaltına alındı. Operasyon, toplam 19 şüpheliyi hedef aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a kötü haber! Sparta Prag'tan resmi açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Kupasına katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri devam ediyor - HaberlerDünya Kupasına katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri devam ediyorÇanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesi - HaberlerÇanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesiGüncel akaryakıt fiyatları 12 Haziran: Benzine mazota zam var mı, akaryakıta indirim gelecek mi? - HaberlerGüncel akaryakıt fiyatları 12 Haziran: Benzine mazota zam var mı, akaryakıta indirim gelecek mi?Hindistan uçak kazası nerede oldu, uçak nereye düştü? 12 Haziran Hindistan uçak kazası - HaberlerHindistan uçak kazası nerede oldu, uçak nereye düştü? 12 Haziran Hindistan uçak kazası14 Haziran ŞOK Aktüel kataloğu ürünleri! Kamp sandalyesi, termos, masa ŞOK'a geliyor - Haberler14 Haziran ŞOK Aktüel kataloğu ürünleri! Kamp sandalyesi, termos, masa ŞOK'a geliyorİstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - Haberlerİstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...