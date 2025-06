Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya neden gözaltına alındı? KeyDrop operasyonu

Kendine Müzisyen adıyla tanınan Kemal Can Parlak ve wtcN adıyla tanınan Ferit Karakaya ve 10 yayıncı, 12 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. KeyDrop operasyonu ile gözaltına alınan Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya gözaltına alınma nedeni, tutuklanıp tutuklanmadıkları merak ediliyor.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınlarını incelemesiyle başlatılan operasyonla, Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) ve Ferit Karakaya (wtcN) gözaltına alındı.

KEMAL CAN PARLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kemal Can Parlak, Twitch’te “Kendine Müzisyen” adıyla 2.2 milyon takipçisi olan bir yayıncı olarak KeyDrop platformunda sanal kasa açarak izleyicileriyle birlikte oyun içi eşyaları (CS2 silah kaplamaları gibi) paraya çevirdiği ve bu yolla kumar teşvik ettiği iddiasıyla 12 Haziran 2025’te gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun soruşturması kapsamında, Parlak’ın yayınlarında KeyDrop üzerinden elde edilen eşyaların gerçek paraya dönüştürüldüğü ve bu faaliyetlerin genç izleyiciler üzerinde kumar bağımlılığı riskine neden olduğu tespit edildi.

Görsel Kemal Can Parlak resmi sosyal medya hesabından alınmıştır.

FERİT KARAKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ferit Karakaya, Twitch’te “wtcN” adıyla 2.8 milyon takipçisi bulunuyor. Eski bir profesyonel League of Legends oyuncusu ve BBL Esports’un kurucularından biridir.

KeyDrop platformunda sanal kasa açarak kumar oynattığı ve haksız kazanç elde ettiği suçlamasıyla 12 Haziran'da gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü operasyonda, Karakaya’nın yayınlarında izleyicilerle birlikte KeyDrop kasalarından çıkan eşyaları paraya çevirdiğini ve bu süreçte kumar teşvik ettiğini ortaya koydu.

Karakaya’nın 11 şüpheliyle birlikte gözaltına alındığını ve İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiğini doğruladı.

Görsel Ferit Karakaya resmi sosyal medya hesabından alınmıştır.

HANGİ YAYINCILAR GÖZALTINA ALINDI?

Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya, Tolunay Ören, Duru Batır, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak ve Necati Akçay gözaltına alındı. Operasyon, toplam 19 şüpheliyi hedef aldı.