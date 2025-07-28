Mavi Boncuk filmi ne zaman, nerede çekildi? Emel Sayın’ın rol aldığı yapım yeniden ekranlarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2025 20:37 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 20:37 - Güncelleme:

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Mavi Boncuk, yıllar geçse de hafızalardaki tazeliğini korumaya devam ediyor. Döneminin usta oyuncularını bir araya getiren film eğlenceli hikayesiyle tekrar izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi dev isimlerin yer aldığı film, Türk sinemasının altın dönemine damga vurmuş yapımlar arasında yer alıyor.

Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde Arzu Film yapımı olarak hayata geçirilen Mavi Boncuk yeniden ekranlarda izleyenlerle buluştu. Peki, Mavi Boncuk filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? MAVİ BONCUK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? Mavi Boncuk filmi 1974 yılında çekilmiş ve yapım süreci aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır. Türk sinemasının klasiklerinden biri haline gelen film 1 Ocak 1975 tarihinde sinemalarda vizyona girmiştir. İlgili Haber Düğün Dernek filmi oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? MAVİ BONCUK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? Mavi Boncuk filmi çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Gazino sahneleri, sokak çekimleri ve ev içi planlar İstanbul’un farklı semtlerinde beyaz perdeye yansıtılmıştır. İlgili Haber Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman kaç yılında çekildi, oyuncuları kimler? MAVİ BONCUK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Emel Sayın

Kemal Sunal - "Kaymakam" Cafer

Zeki Alasya - "Şeker" Kamil

Metin Akpınar - "Kanuni" Süleyman

Halit Akçatepe - Mıstık

Münir Özkul - "Baba" Yaşar

Tarık Akan - "Yakışıklı" Necmi

Adile Naşit - Adile

Hüseyin Kaşif - Sadaka Verip Dayak Yiyen Adam

Perran Kutman - Hizmetçi

Feridun Çölgeçen - Gazino Sahibi

Ali Demir - Zarfı Alan Gazino Çalışanı

Giray Alpan - Şef Garson

Yusuf Çetin - Hesabı Getiren Garson MAVİ BONCUK FİLMİ KONUSU NEDİR? Filmde altı arkadaş ünlü şarkıcı Emel Sayın’ın sahne aldığı gazinoya eğlenmek için gider. Ancak hesap beklediklerinden yüksek gelince yaşanan tartışmaların ardından Emel Sayın’ı kaçırmaya karar verirler. Şarkıcıyı evde gizli tutan bu altı arkadaşla zamanla samimi bir ilişki oluşur. Başlangıçta bir fidye planı olarak başlayan olaylar, sonrasında duygusal bir yakınlığa dönüşür. İlgili Haber Eşkıya filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? 1996 yapımı film ekrana geliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan