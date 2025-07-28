Mavi Boncuk filmi ne zaman, nerede çekildi? Emel Sayın’ın rol aldığı yapım yeniden ekranlarda
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Mavi Boncuk, yıllar geçse de hafızalardaki tazeliğini korumaya devam ediyor. Döneminin usta oyuncularını bir araya getiren film eğlenceli hikayesiyle tekrar izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi dev isimlerin yer aldığı film, Türk sinemasının altın dönemine damga vurmuş yapımlar arasında yer alıyor.
Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde Arzu Film yapımı olarak hayata geçirilen Mavi Boncuk yeniden ekranlarda izleyenlerle buluştu. Peki, Mavi Boncuk filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler?
MAVİ BONCUK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Mavi Boncuk filmi 1974 yılında çekilmiş ve yapım süreci aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır. Türk sinemasının klasiklerinden biri haline gelen film 1 Ocak 1975 tarihinde sinemalarda vizyona girmiştir.
MAVİ BONCUK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Mavi Boncuk filmi çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Gazino sahneleri, sokak çekimleri ve ev içi planlar İstanbul’un farklı semtlerinde beyaz perdeye yansıtılmıştır.
MAVİ BONCUK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Emel Sayın
Kemal Sunal - "Kaymakam" Cafer
Zeki Alasya - "Şeker" Kamil
Metin Akpınar - "Kanuni" Süleyman
Halit Akçatepe - Mıstık
Münir Özkul - "Baba" Yaşar
Tarık Akan - "Yakışıklı" Necmi
Adile Naşit - Adile
Hüseyin Kaşif - Sadaka Verip Dayak Yiyen Adam
Perran Kutman - Hizmetçi
Feridun Çölgeçen - Gazino Sahibi
Ali Demir - Zarfı Alan Gazino Çalışanı
Giray Alpan - Şef Garson
Yusuf Çetin - Hesabı Getiren Garson
MAVİ BONCUK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde altı arkadaş ünlü şarkıcı Emel Sayın’ın sahne aldığı gazinoya eğlenmek için gider. Ancak hesap beklediklerinden yüksek gelince yaşanan tartışmaların ardından Emel Sayın’ı kaçırmaya karar verirler.
Şarkıcıyı evde gizli tutan bu altı arkadaşla zamanla samimi bir ilişki oluşur. Başlangıçta bir fidye planı olarak başlayan olaylar, sonrasında duygusal bir yakınlığa dönüşür.