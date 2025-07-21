Türk sinemasının en sevilen komedi yapımlarından biri haline gelen Düğün Dernek, 2013 yılında vizyona girdiğinde gişe rekorları kırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Selçuk Aydemir’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği film, BKM Film imzası taşıyor. İzleyenler tarafından ise Düğün Dernek filmi oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi merak ediliyor.

Vizyona girdiği gibi gişede kırdığı rekorlarla Türk sinema tarihine damga vuran Düğün Dernek filmi, hem güldüren hikayesi hem de unutulmaz karakterleriyle izleyicinin hafızasında yer etti. Selçuk Aydemir’in yönetmenliğini üstlendiği film Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin gibi usta isimlerin performansıyla büyük beğeni topladı.

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk komedi filmi Düğün Dernek üç farklı şehirde çekilmiştir. İstanbul, Sivas ve Erzincan'da çekimleri yapılan Düğün Dernek filmi oldukça büyük bir ilgiyle hala izlenmeye devam ediyor.

Köy sahneleri için Erzincan’ın Kemaliye ilçesi tercih edilirken düğün sahnesinin geçtiği alanlar Sivas'ta kurgulanmış, bazı iç mekan çekimleri ise İstanbul'da yapılmıştır.

DÜĞÜN DERNEK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım süreci 2013 yılı içinde gerçekleştirilen Düğün Dernek filmi, 6 Aralık 2013 tarihinde sinemalarda gösterime girmiştir.

Film vizyona girdiği ilk üç gün içinde yaklaşık 573 bin kişi tarafından izlenmiş ve 5,9 milyon TL hasılat elde etmiştir. 2014 yılına gelindiğinde ise Düğün Dernek, Türkiye’de son otuz yılın en çok izlenen filmi olmayı başarmıştır.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Zerrin Sümer - Şengül Teyze

Jelena Bolic - Marika

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)

Kemal İnci - İshak (İsmail'in abisi)

Reyhan İlhan - Hamiyet (İsmail'in yengesi)

Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı

Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi

Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı

Emel Sayın - Kendisi

Sırrı Süreyya Önder - Otel sahibi Sırrı

Korhan Herduran - Kuyumcu

Burak Satıbol - Beyaz eşyacı

Cemil Şahin - Cami müezzini

Basri Albayrak - İmam

Tuğçe Kurşunoğlu - Otel resepsiyonisti 1

Açalya Samyeli Danoğlu - Otel resepsiyonisti 2

Olgun Toker - Otel güvenliği