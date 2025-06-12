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Kanser tedavisinde bir ilk! Sağlığına kavuştu, taburcu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kanser tedavisinde bir ilk! Sağlığına kavuştu, taburcu oldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Modern cerrahi tekniklerin gelişmesiyle birlikte birçok hastalığın tedavisinde açık ameliyat yerine kapalı yöntemler tercih ediliyor. Sinop'ta ilk kez kolon kanseri tedavisinde tamamı kapalı yöntemle (laparoskopik) cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde dikkat çeken bir kanser ameliyatı gerçekleştirildi. Laparoskopik cerrahi uygulanarak, kolon kanseri tedavisinde önemli bir tıbbi başarı elde edildi. Operasyon sonrası hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kanser tedavisinde bir ilk! Sağlığına kavuştu, taburcu oldu - 1. Resim
Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sercan Dolu ve hastası

LAPAROSKOPİK CERRAHİ

Açık ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski, daha kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme süreci, laparoskopik cerrahiyi ön plana çıkarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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