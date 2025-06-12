Kanser tedavisinde bir ilk! Sağlığına kavuştu, taburcu oldu
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Modern cerrahi tekniklerin gelişmesiyle birlikte birçok hastalığın tedavisinde açık ameliyat yerine kapalı yöntemler tercih ediliyor. Sinop'ta ilk kez kolon kanseri tedavisinde tamamı kapalı yöntemle (laparoskopik) cerrahi operasyon gerçekleştirildi.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde dikkat çeken bir kanser ameliyatı gerçekleştirildi. Laparoskopik cerrahi uygulanarak, kolon kanseri tedavisinde önemli bir tıbbi başarı elde edildi. Operasyon sonrası hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
LAPAROSKOPİK CERRAHİ
Açık ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski, daha kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme süreci, laparoskopik cerrahiyi ön plana çıkarıyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş