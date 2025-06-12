Kanser tedavisinde bir ilk! Sağlığına kavuştu, taburcu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Haziran 2025 13:36 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 13:40 - Güncelleme:

Modern cerrahi tekniklerin gelişmesiyle birlikte birçok hastalığın tedavisinde açık ameliyat yerine kapalı yöntemler tercih ediliyor. Sinop'ta ilk kez kolon kanseri tedavisinde tamamı kapalı yöntemle (laparoskopik) cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde dikkat çeken bir kanser ameliyatı gerçekleştirildi. Laparoskopik cerrahi uygulanarak, kolon kanseri tedavisinde önemli bir tıbbi başarı elde edildi. Operasyon sonrası hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sercan Dolu ve hastası LAPAROSKOPİK CERRAHİ Açık ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski, daha kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme süreci, laparoskopik cerrahiyi ön plana çıkarıyor. İlgili Haber Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Gül Onat o yorumlara isyan etti: "Ne kadar acımasızsınız"

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş