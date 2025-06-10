Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Gül Onat o yorumlara isyan etti: "Ne kadar acımasızsınız"

"Sihirli Annem" dizisindeki ‘Perihan’ rolüyle tanınan 71 yaşındaki oyuncu Gül Onat, sosyal medyada aldığı olumsuz yorumlara Instagram'da paylaştığı video ile sert cevap verdi; sağlık durumuna dair açıklamada da bulundu.

‘Sihirli Annem’ dizisindeki rolüyle hafızalarda yer edinen 71 yaşındaki oyuncu Gül Onat, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ‘Aramızda Kalmasın’ programına katılan oyuncu, yakalandığı pankreas kanseri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Setlerden uzak kalmasının nedeninin hastalığı olduğunu belirten Gül Onat, yaşadığı süreci şöyle anlatmıştı:

“Ailemde kanser hastası olan kişiler var. Ben de kendini sürekli kontrol ettiren biriydim. Sakın ihmal etmeyin. Doktor, pankreasta ciddi bir sorun olduğunu söyledi. 'Çok başında görünüyor' dediler. Doktor, 'bunu alırım' dedi. Ben de düşündüm; 10 gün sonra mı ameliyat olayım yoksa daha önce mi? Bayram giriyordu araya. ‘10 gün sonra ölürsem, bari biraz daha yaşamış olayım’ dedim. 45 dakikalık denilen ameliyat 8 saat sürdü. Doktor her dakika başımdaydı. 'Bu hastaneden çıkamayacağım' diye düşündüm. Allah, can düşmanıma bile vermesin. Gerçekten çok zor bir süreçti. 'Ne zaman öleceğim acaba?' diye düşündüm.”

"BENİ MERAK ETMEMENİZ İÇİN BU VİDEOYU ÇEKİYORUM"

Tedavisi devam eden Gül Onat, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara ise adeta isyan etti. Instagram hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı: