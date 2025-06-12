Galatasaray'a kötü haber! Sparta Prag'tan resmi açıklama geldi

Kaynak: İHA 12 Haziran 2025 13:26 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 13:31 - Güncelleme:

Sarı-kırmızılılar, Mathişas Ross ile Eylül 2022'de 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bonservisine 1 milyon 750 bin Euro ödenen Danimarkalı stoper, Temmuz 2024'te satın alma opsiyonlu Sparta Prag'a kiralanmıştı. Çekya kulübü, 24 yaşındaki futbolcu için nihai kararını verdi.