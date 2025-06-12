Galatasaray'a kötü haber! Sparta Prag'tan resmi açıklama geldi
Sarı-kırmızılılar, Mathişas Ross ile Eylül 2022'de 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bonservisine 1 milyon 750 bin Euro ödenen Danimarkalı stoper, Temmuz 2024'te satın alma opsiyonlu Sparta Prag'a kiralanmıştı. Çekya kulübü, 24 yaşındaki futbolcu için nihai kararını verdi.
Çekya kulübü Sparta Prag, Galatasaray'dan kiraladığı Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanılmayacağını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Sparta Prag'ta kiralık olarak oynayan Mathias Ross, Galatasaray'a dönecek. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmadığı belirtilirken, Danimarkalı stopere emekleri için teşekkür edildi.
17 MAÇTA 1 GOL
24 yaşındaki futbolcu; Çekya Ligi'nde 11, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 4, Çekya Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 17 karşılaşmada oynadı. Ross, bu karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırdı.