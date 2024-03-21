Kemal Sunal Müzesi nerede? Kemal Sunal Müzesi yol tarifi

Usta isim Kemal Sunal'ın adını taşıyan Kemal Sunal Müzesi 60. Yıl Göztepe Parkı içinde yer alıyor. Kemal Sunal Müzesi yol tarifi, nasıl ulaşılır konularına dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar..

Türk sinemasının efsaneleşmiş isimlerinden Kemal Sunal'ın kendi adını taşıdığı müzesi geçtiğimiz günlerde açıldı. Kadıköy'de bulunan Kemal Sunal Müzesi nerede, yol tarifi aratılıyor. Detaylar haberimizde...

KEMAL SUNAL MÜZESİ NEREDE?

Kemal Sunal Müzesi, İstanbul Kadıköy'de bulunan 60. Yıl Göztepe Parkı içerisinde yer alıyor.

KEMAL SUNAL MÜZESİ YOL TARİFİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Göztepe semtinde bulunan Kemal Sunal Müzesi, 60. Yıl Göztepe Parkı'nın içinde yer alıyor. Müzeye gitmek isteyenler Kadıköy'den 4, 16D otobüsleriyle Göztepe'de inerek ulaşabiliyor. Ayrıca sahil hattından geçen minibüslerde kullanılabilir.

KEMAL SUNAL MÜZESİ'NDE NELER VAR?

Kemal Sunal Müzesi'nin açılışında konuşan Gül Sunal, müzenin merhum sanatçı Kemal Sunal'ın hayali olduğunu söyledi. Müzenin içinde 2000 yılında vefat eden efsane isim Kemal Sunal'ın kişisel eşyaları, film afişleri, kostümleri ve heykelleri yer alıyor.