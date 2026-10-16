Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

KGM kura sonuçları isim listesi açıklandı! Başvurulara ilişkin açıklama geldi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
KGM kura sonuçları isim listesi açıklandı! Başvurulara ilişkin açıklama geldi
Başlık ResmiKGM kura sonuçları isim listesi açıklandı! Başvurulara ilişkin açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 50 işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. KGM kura sonuçları isim listesi 15 Ekim 2026 tarihinde açıklandı! Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları için tarih verildi.

Kaydet
|

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 50 işçi alımı için kura süreci tamamlandı. Kura süreci ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları; 16.10.2026 tarihinden itibaren başladı. İşçilerin bölge Müdürlüğüne sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

KGM kura sonuçları isim listesi açıklandı! Başvurulara ilişkin açıklama geldi
Başlık ResmiKGM kura sonuçları isim listesi açıklandı! Başvurulara ilişkin açıklama geldi


Yayımlanan ilanda; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatına sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Genel Müdürlüğümüzde 15.10.2026 tarihinde yapılan noter kura çekilişi sonuç listeleri ilan edilmiştir.

Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları; 16.10.2026 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup 23.10.2026 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yaptığı ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.