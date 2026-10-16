Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 50 işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. KGM kura sonuçları isim listesi 15 Ekim 2026 tarihinde açıklandı! Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları için tarih verildi.

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 50 işçi alımı için kura süreci tamamlandı. Kura süreci ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları; 16.10.2026 tarihinden itibaren başladı. İşçilerin bölge Müdürlüğüne sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

KGM kura sonuçları isim listesi açıklandı! Başvurulara ilişkin açıklama geldi



Yayımlanan ilanda; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatına sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Genel Müdürlüğümüzde 15.10.2026 tarihinde yapılan noter kura çekilişi sonuç listeleri ilan edilmiştir.

Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları; 16.10.2026 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup 23.10.2026 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yaptığı ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.



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